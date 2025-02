Governo cria oportunidades para inscritos no CadÚnico com qualificação e empreendedorismo

Programa do governo amplia oportunidades para inscritos no CadÚnico. Veja como funciona e quem pode participar dessa iniciativa voltada à qualificação profissional e empreendedorismo.

O governo federal anunciou uma medida que pode trazer mudanças significativas para milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A iniciativa tem como foco a inclusão socioeconômica, oferecendo capacitação profissional, acesso ao mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo.

A parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) busca integrar políticas públicas voltadas à redução da pobreza e ao fortalecimento da economia.

Um dos principais focos dessa ação será o comércio exterior, setor estratégico para a geração de empregos e ampliação de oportunidades.

Novas ações para beneficiários do CadÚnico incluem cursos, empregos e incentivo ao empreendedorismo.

Como funcionará a iniciativa?

O projeto utilizará a base de dados do CadÚnico para identificar perfis compatíveis com cursos de capacitação e oportunidades no comércio exterior.

Dessa forma, os beneficiários terão acesso a treinamentos e ferramentas que facilitarão sua inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento de negócios próprios.

Objetivos da nova medida

O programa foi criado com metas claras para ampliar o impacto das políticas sociais. Entre os principais objetivos estão:

Ampliar as oportunidades de qualificação profissional para inscritos no CadÚnico.

para inscritos no CadÚnico. Facilitar a entrada de trabalhadores de baixa renda no mercado de trabalho.

Estimular o empreendedorismo e incentivar a formalização de negócios.

Fomentar a participação de pequenos empreendedores no comércio exterior.

Capacitação para o comércio exterior

O comércio internacional é visto como uma área de grande potencial para geração de empregos e fortalecimento da economia. Com isso, os beneficiários do CadÚnico terão acesso a cursos voltados para essa área, com temas como:

Legislação aduaneira

Logística internacional

Marketing e negociações internacionais

Finanças e câmbio para exportação

A ideia é preparar profissionais para atuarem diretamente nesse setor ou empreenderem dentro desse mercado, aumentando a presença de pequenos negócios no cenário global.

Incentivo ao empreendedorismo

Além da capacitação técnica, a medida busca fortalecer o empreendedorismo entre os inscritos no CadÚnico, oferecendo suporte para que pequenos negócios cresçam e se formalizem. Entre as ações previstas estão:

Cursos de gestão empresarial e planejamento financeiro.

Acesso facilitado a microcrédito para abertura e ampliação de negócios.

Orientação para formalização de empresas e assessoria contábil.

Fomento a cooperativas e redes de comércio solidário.

Capacitação para empreendedorismo digital, incluindo marketing digital e e-commerce.

Parcerias com o setor privado

A iniciativa prevê a criação de parcerias com empresas e organizações do setor privado para ampliar as oportunidades de trabalho e capacitação dos beneficiários do CadÚnico. Algumas das estratégias incluem:

Estágios e programas de trainee voltados para jovens de baixa renda.

Workshops e oficinas promovidos por empresas do setor de comércio exterior.

Facilitação na contratação de profissionais capacitados pelo programa.

Conexão com outras políticas sociais

O projeto será integrado a programas já existentes, garantindo que os beneficiários tenham acesso a uma rede de suporte mais ampla. Algumas dessas conexões incluem:

Programa Bolsa Família: possibilidade de transição para o mercado de trabalho sem perda imediata do benefício.

possibilidade de transição para o mercado de trabalho sem perda imediata do benefício. Minha Casa, Minha Vida: apoio a famílias de baixa renda na conquista da moradia própria, associando estabilidade habitacional à qualificação profissional.

apoio a famílias de baixa renda na conquista da moradia própria, associando estabilidade habitacional à qualificação profissional. Programas de incentivo à formalização de microempreendedores.

Impacto esperado para os beneficiários

Com essa nova medida, espera-se que os inscritos no CadÚnico tenham mais oportunidades de trabalho e renda, além de acesso facilitado a ferramentas que impulsionam seu crescimento profissional e empreendedor.

O comércio exterior aparece como um setor promissor para incluir trabalhadores de baixa renda e pequenos empreendedores no mercado global.

Acompanhe as atualizações sobre essa iniciativa e fique atento às oportunidades disponíveis. Compartilhe essas informações com quem pode se beneficiar e aproveite as novas possibilidades oferecidas pelo programa!