Pagamento do Bolsa Família em fevereiro: veja quem recebe e como consultar seu benefício

Beneficiários do Bolsa Família já podem conferir as datas de pagamento de fevereiro de 2025. Veja o calendário completo e os valores disponíveis.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou o calendário oficial do Bolsa Família para fevereiro de 2025.

Com os depósitos programados para ocorrer conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), os beneficiários devem ficar atentos às datas e às regras do programa para garantir o recebimento sem contratempos.

Quer saber quem tem direito, quando o valor será depositado e como consultar seu benefício? Confira todas as informações e garanta seu pagamento!

O Bolsa Família segue um novo cronograma de pagamentos em fevereiro de 2025. Saiba quais são os valores e os requisitos para continuar no programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Datas de pagamento do Bolsa Família em fevereiro de 2025

Os repasses são organizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), seguindo um cronograma que começa no dia 17 de fevereiro e vai até 28 de fevereiro.

NIS final 1 : 17 de fevereiro

: 17 de fevereiro NIS final 2 : 18 de fevereiro

: 18 de fevereiro NIS final 3 : 19 de fevereiro

: 19 de fevereiro NIS final 4 : 20 de fevereiro

: 20 de fevereiro NIS final 5 : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro NIS final 6 : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro NIS final 7 : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro NIS final 8 : 26 de fevereiro

: 26 de fevereiro NIS final 9 : 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro NIS final 0: 28 de fevereiro

Cada beneficiário deve conferir a data correspondente ao seu NIS e se planejar para sacar ou utilizar o valor pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja também:

Calendário do Bolsa Família para todo o ano de 2025

O governo também divulgou as datas de pagamento para os demais meses de 2025. Os depósitos seguem o mesmo padrão: nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, que tem um cronograma antecipado.

Janeiro : 20/01 a 31/01

: 20/01 a 31/01 Fevereiro : 17/02 a 28/02

: 17/02 a 28/02 Março : 18/03 a 31/03

: 18/03 a 31/03 Abril : 15/04 a 30/04

: 15/04 a 30/04 Maio : 19/05 a 30/05

: 19/05 a 30/05 Junho : 16/06 a 30/06

: 16/06 a 30/06 Julho : 18/07 a 31/07

: 18/07 a 31/07 Agosto : 18/08 a 29/08

: 18/08 a 29/08 Setembro : 17/09 a 30/09

: 17/09 a 30/09 Outubro : 20/10 a 31/10

: 20/10 a 31/10 Novembro : 14/11 a 28/11

: 14/11 a 28/11 Dezembro: 10/12 a 23/12

Quais benefícios o Bolsa Família oferece?

O Bolsa Família conta com diferentes categorias de benefícios, garantindo suporte a diversos perfis de famílias. Os valores são calculados conforme a composição familiar.

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa da família.

: R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar (BCO) : Valor extra para assegurar um mínimo de R$ 600 por família .

: Valor extra para assegurar um mínimo de . Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 adicionais para cada criança até 7 anos incompletos .

: R$ 150 adicionais para cada criança . Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 adicionais para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos .

: R$ 50 adicionais para . Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : R$ 50 extras para bebês até 7 meses incompletos .

: R$ 50 extras para bebês . Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que nenhuma família receba menos do que no programa anterior. Válido até maio de 2025.

Os valores podem variar conforme a situação da família, garantindo que todas tenham um suporte adequado.

Quais são os requisitos para receber o Bolsa Família?

Para permanecer no programa, as famílias precisam cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação. O acompanhamento é essencial para garantir o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Educação : Frequência mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos . Frequência mínima de 75% para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos .

: Saúde : Gestantes precisam fazer o acompanhamento pré-natal. Crianças de até 7 anos devem ter acompanhamento nutricional e vacinação em dia .

:

O cumprimento dessas condições é obrigatório e pode evitar suspensões ou cancelamentos do benefício.

Como consultar o status do Bolsa Família?

Os beneficiários podem acompanhar informações sobre seu pagamento utilizando diferentes canais:

Aplicativo Caixa Tem : Disponível para Android e iOS, permite consultar saldo, extrato e datas de pagamento.

: Disponível para Android e iOS, permite consultar saldo, extrato e datas de pagamento. Aplicativo Bolsa Família : Exibe detalhes sobre o benefício e informações de pagamento.

: Exibe detalhes sobre o benefício e informações de pagamento. Site da Caixa Econômica Federal : Acesso com login e senha cadastrados.

: Acesso com login e senha cadastrados. Telefone 111 : Central de Atendimento da Caixa.

: Central de Atendimento da Caixa. Telefone 121 : Canal do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

: Canal do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Agências da Caixa: Atendimento presencial para dúvidas e consultas.

A verificação regular do status do benefício ajuda a evitar bloqueios e a garantir o recebimento do pagamento na data correta.