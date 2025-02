Fim das senhas compartilhadas? Veja as novas regras para Netflix, Disney+ e Max

As plataformas de streaming estão mudando as regras de compartilhamento de senhas. Veja como Netflix, Disney+ e Max estão limitando o acesso e o que esperar para 2025.

Se você divide sua conta de streaming com amigos ou familiares que moram em outra casa, é melhor ficar atento!

As principais plataformas, como Netflix, Disney+ e Max, estão implementando novas regras para restringir o compartilhamento de senhas, permitindo o acesso apenas para usuários da mesma residência.

A medida faz parte de uma estratégia das empresas para aumentar a receita e reduzir perdas financeiras causadas pelo uso compartilhado não autorizado.

Quer saber como essas mudanças vão afetar seu acesso e o que fazer para continuar assistindo sem problemas? Confira as novas regras e prepare-se para as atualizações!

Netflix, Disney+ e Max adotam novas regras para impedir o compartilhamento de senhas fora da mesma residência. Saiba como essas mudanças afetam os assinantes e os planos disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Netflix e a mudança no compartilhamento de senhas

A Netflix foi a primeira a adotar a restrição de compartilhamento de senhas fora do mesmo domicílio. A medida entrou em vigor em maio de 2023 e trouxe mudanças importantes para os assinantes.

A empresa passou a utilizar ferramentas que monitoram e bloqueiam acessos não autorizados, identificando quando uma conta é acessada fora da residência principal do assinante.

A nova abordagem teve impacto direto no crescimento da plataforma, resultando em oito milhões de novos assinantes no primeiro semestre de 2024.

Os usuários que desejam compartilhar suas contas com pessoas fora de casa agora precisam pagar uma taxa extra. A Netflix justificou a mudança afirmando que o compartilhamento descontrolado de senhas afetava o crescimento da empresa e a capacidade de continuar investindo em novos conteúdos.

Aproveite e veja:

Disney+: nova política começa em novembro de 2024

Seguindo a mesma estratégia da Netflix, o Disney+ anunciou que começará a restringir o compartilhamento de senhas a partir de 12 de novembro de 2024.

A empresa já atualizou os termos de uso, informando que os assinantes devem seguir a nova política ou optar por um plano que permita múltiplos acessos dentro da mesma residência.

A Disney justificou a mudança como uma forma de fortalecer sua sustentabilidade financeira, garantindo que apenas os assinantes regulares financiem a produção e a expansão do catálogo da plataforma. O Disney+ enviará notificações aos usuários alertando sobre as novas diretrizes.

Max também entrará na lista em 2025

A plataforma Max, anteriormente conhecida como HBO Max, também adotará restrições ao compartilhamento de senhas ao longo de 2025. 7

As mudanças ainda não têm uma data exata para serem implementadas, mas a empresa informou que os assinantes serão notificados até o final de 2024.

Com isso, o serviço passará a permitir o uso de contas apenas para pessoas que compartilham o mesmo endereço residencial.

Assim como a Netflix e o Disney+, a Max busca evitar a perda de receita e garantir a viabilidade de seus investimentos em produções exclusivas.

O que muda para os assinantes?

As novas regras de compartilhamento podem impactar diretamente os usuários, que terão três alternativas principais:

Pagar uma taxa extra para manter o compartilhamento da conta com pessoas fora da residência.

para manter o compartilhamento da conta com pessoas fora da residência. Migrar para um plano familiar , que permite múltiplos acessos dentro do mesmo endereço.

, que permite múltiplos acessos dentro do mesmo endereço. Assinar um plano individual, caso não queira dividir a conta com ninguém.

As mudanças acompanham um mercado cada vez mais competitivo, onde as plataformas buscam garantir que cada assinatura seja utilizada conforme as regras estabelecidas.

Tendências para o futuro do streaming

Com as novas regras sendo implementadas, outras plataformas podem seguir o mesmo caminho nos próximos anos.

O modelo de assinatura compartilhada entre diferentes casas pode se tornar cada vez mais restrito, exigindo que os usuários escolham entre planos adaptados às novas diretrizes.

As empresas do setor buscam formas de manter os assinantes e garantir a viabilidade dos serviços, equilibrando a necessidade de lucro com a oferta de conteúdos atraentes para o público.