FGTS liberado no mês do seu aniversário? Entenda as regras e veja quem pode aderir

O Saque-Aniversário do FGTS permite acesso ao saldo do fundo no mês de aniversário. Veja como funciona, quem pode aderir e os valores disponíveis para saque.

Você sabia que pode sacar parte do seu FGTS todo ano no mês do seu aniversário? O Saque-Aniversário do FGTS é uma modalidade que permite aos trabalhadores acessar anualmente uma parcela do saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sem precisar esperar por uma demissão.

Criada como alternativa ao saque-rescisão, essa opção garante mais flexibilidade financeira, permitindo a retirada parcial dos recursos acumulados.

Quer saber quem pode aderir, como funciona e quais são as vantagens e regras do Saque-Aniversário? Confira todos os detalhes e veja se essa opção vale a pena para você!

Trabalhadores podem sacar parte do FGTS anualmente com o Saque-Aniversário. Entenda as regras, consulte os valores e saiba como fazer a adesão ao benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Saque-Aniversário?

Os trabalhadores que aderem ao Saque-Aniversário podem retirar um percentual do saldo do FGTS todos os anos, conforme uma tabela progressiva.

O valor disponível varia entre 5% e 50% do saldo total, além de uma parcela adicional fixa, conforme o montante acumulado na conta.

É importante lembrar que, ao escolher essa modalidade, o trabalhador abre mão do direito ao saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

Que tal conferir?

Quem pode aderir ao Saque-Aniversário?

Todos os trabalhadores que possuem saldo no FGTS podem optar pelo Saque-Aniversário. A adesão é simples e pode ser feita diretamente pelo aplicativo FGTS, pelo site da Caixa Econômica Federal ou em agências do banco.

Para garantir que o valor seja recebido no mesmo ano da solicitação, o pedido deve ser realizado até o último dia do mês de aniversário do trabalhador.

Como sacar o valor disponível?

Os saques podem ser feitos de diversas formas:

Agências da Caixa

Terminais de autoatendimento

Transferência para outras contas bancárias

Além disso, trabalhadores podem antecipar o Saque-Aniversário por meio de empréstimo, acessando até dez parcelas antecipadas. Essa opção pode ser útil para quem precisa do dinheiro imediatamente.

Quanto é possível sacar?

O valor do Saque-Aniversário depende do saldo disponível na conta do FGTS. A tabela abaixo mostra os percentuais de saque e os valores fixos adicionais:

Faixa de saldo Percentual disponível Parcela adicional Até R$ 500 50% – De R$ 500,01 a R$ 1.000 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 30% R$ 150 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 20% R$ 650 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 15% R$ 1.150 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900

A combinação entre percentual e parcela fixa garante que todos os trabalhadores possam retirar valores proporcionais ao saldo disponível.

É possível voltar para o Saque-Rescisão?

Sim, quem aderiu ao Saque-Aniversário pode retornar ao Saque-Rescisão, mas a mudança só se torna efetiva dois anos após a solicitação. No modelo convencional, o trabalhador pode sacar o saldo integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

A escolha entre Saque-Aniversário e Saque-Rescisão deve levar em conta o planejamento financeiro e as necessidades de cada trabalhador. Para mais informações, é possível acessar o site da Caixa Econômica Federal ou entrar em contato pelo telefone de atendimento.

Fique informado sobre seus direitos e avalie as melhores opções para o uso do seu FGTS. Compartilhe essa informação com quem pode se beneficiar e saiba mais sobre como garantir o acesso ao seu dinheiro da forma mais conveniente.