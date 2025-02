Descontos não autorizados no INSS? Saiba como agir e evitar prejuízos

Milhares de aposentados enfrentam descontos não autorizados no INSS. Veja como consultar seu benefício, cancelar cobranças indevidas e recuperar valores retidos sem permissão.

Aposentados e pensionistas do INSS têm enfrentado um problema que afeta diretamente sua renda: descontos não autorizados em seus benefícios.

Esses valores, muitas vezes desconhecidos pelos segurados, podem comprometer a organização financeira de quem depende exclusivamente do pagamento mensal do Instituto Nacional do Seguro Social.

Uma auditoria interna do INSS, realizada entre janeiro de 2023 e maio de 2024, apontou que mais de um milhão de beneficiários foram afetados por cobranças irregulares.

Muitas dessas deduções estão ligadas a associações e sindicatos, que realizam descontos sem a autorização expressa dos segurados.

Se você recebe aposentadoria ou pensão, verifique se há descontos não autorizados no INSS. Saiba como contestar cobranças e impedir que seu benefício seja reduzido. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Por que ocorrem os descontos não autorizados?

Os descontos indevidos acontecem quando valores são retirados do benefício sem a permissão do titular. Isso pode ocorrer por erros no sistema de cobranças ou por filiações involuntárias a entidades sindicais e associações.

Em alguns casos, o segurado nunca se inscreveu nessas organizações, mas ainda assim tem parte de seu benefício descontado mensalmente.

Embora os valores descontados possam parecer pequenos, acumulam prejuízos significativos ao longo dos meses. Muitos beneficiários só percebem que estão sendo cobrados indevidamente quando enfrentam dificuldades financeiras e precisam analisar detalhadamente seus extratos de pagamento.

Confira também:

Como verificar se há descontos irregulares?

Para identificar se há descontos não autorizados, o primeiro passo é consultar o extrato do benefício. O Meu INSS, disponível como site e aplicativo, permite que segurados acompanhem seus pagamentos e verifiquem se há cobranças indevidas.

Confira o passo a passo para identificar descontos irregulares:

Acesse o Meu INSS pelo site oficial ou aplicativo; Faça login utilizando sua conta Gov.br; Clique na opção “Extrato de Pagamento” para visualizar as movimentações do benefício; Analise os valores descontados e verifique se há cobranças desconhecidas; Caso identifique algo suspeito, entre em contato com o INSS para esclarecimentos.

Além disso, beneficiários podem solicitar um histórico detalhado de pagamentos para conferir se os descontos vêm ocorrendo há muito tempo.

Como contestar e cancelar descontos indevidos?

Se um desconto irregular for identificado, o segurado pode solicitar o cancelamento e o reembolso dos valores retidos sem autorização. Existem diferentes formas de resolver esse problema:

Solicitação pelo Meu INSS : no próprio aplicativo, é possível registrar um pedido de contestação do desconto;

: no próprio aplicativo, é possível registrar um pedido de contestação do desconto; Atendimento pelo telefone 135 : segurados podem entrar em contato com o INSS e relatar o problema diretamente para um atendente;

: segurados podem entrar em contato com o INSS e relatar o problema diretamente para um atendente; Presencialmente nas agências do INSS: para quem prefere atendimento presencial, é possível agendar um horário e comparecer a uma unidade do INSS com documentos pessoais e extratos de pagamento.

Em alguns casos, pode ser necessário entrar em contato diretamente com a entidade que fez a cobrança, solicitando a exclusão do desconto e o reembolso dos valores já pagos.

Como evitar novos descontos não autorizados?

Para evitar que novos descontos ocorram sem consentimento, o segurado pode adotar algumas medidas preventivas:

Monitorar regularmente o extrato de pagamentos no Meu INSS ;

; Recusar qualquer filiação automática a sindicatos ou associações ;

; Nunca fornecer dados pessoais a desconhecidos que afirmam representar entidades de segurados;

que afirmam representar entidades de segurados; Manter contato com o INSS para garantir que todas as cobranças sejam legítimas.

A fiscalização dessas cobranças, junto com o direito à contestação, garante que aposentados e pensionistas não tenham prejuízos financeiros injustificados.

Se você é segurado do INSS, acompanhe seu extrato regularmente e tome as medidas necessárias caso encontre descontos desconhecidos. Informe também outros aposentados e pensionistas sobre esse problema, garantindo que mais pessoas saibam como proteger seus benefícios.