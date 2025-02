Caixa Tem agora permite desbloqueio pelo WhatsApp; veja como liberar sua conta

O Caixa Tem agora permite o desbloqueio de contas pelo WhatsApp. Veja como utilizar essa nova funcionalidade e garantir o acesso aos seus benefícios.

O Caixa Tem, aplicativo utilizado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas, passou por uma atualização que facilita o acesso dos usuários.

Agora, quem precisa desbloquear a conta pode fazer isso diretamente pelo WhatsApp, sem precisar comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal.

Essa mudança traz mais praticidade e agilidade para milhões de brasileiros que utilizam o aplicativo. Além do desbloqueio, outras funções também foram aprimoradas, permitindo que os beneficiários realizem diversas operações de forma mais simples.

O que mudou no acesso ao Caixa Tem?

A novidade no desbloqueio pelo WhatsApp faz parte de um conjunto de melhorias desenvolvidas para tornar o uso do aplicativo mais intuitivo. Agora, além do desbloqueio, os usuários podem:

Criar acesso pela primeira vez .

. Recuperar a senha da conta .

. Atualizar informações cadastrais diretamente pelo aplicativo.

Essas mudanças reduzem a necessidade de atendimento presencial, tornando o acesso aos benefícios mais rápido e acessível.

Como atualizar os dados cadastrais?

Com a atualização do sistema, o Caixa Tem passou a permitir que os usuários modifiquem informações essenciais sem burocracia. Agora é possível alterar dados como:

Número de telefone .

. E-mail cadastrado .

. Endereço .

. Faixa de renda.

Essa funcionalidade ajuda a evitar problemas no recebimento dos benefícios, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas no sistema.

Troca de número de celular facilitada

Muitos usuários precisam trocar de número de telefone, seja por perda do chip ou mudança de operadora. Com a nova atualização, esse processo ficou mais simples e seguro, evitando bloqueios no acesso à conta.

Segurança reforçada no desbloqueio do Caixa Tem

Mesmo com a simplificação do processo, a Caixa Econômica Federal garantiu que o sistema permaneça seguro. Foram adicionadas novas camadas de proteção, impedindo que terceiros acessem as contas indevidamente.

Agora, a validação do número de celular ocorre de forma automática pelo WhatsApp do titular da conta, garantindo mais segurança e acessibilidade para quem mora em regiões remotas ou tem dificuldades com tecnologia.

Passo a passo para desbloquear o Caixa Tem pelo WhatsApp

O desbloqueio pelo WhatsApp segue um procedimento rápido e sem burocracia. Veja como funciona:

Abra o aplicativo Caixa Tem e insira seu CPF e número de telefone. Aguarde o código de verificação enviado pelo WhatsApp oficial da Caixa (0800-104-0104). Digite o código no Caixa Tem para concluir a validação.

Diferentes procedimentos para Android e iPhone

O método de inserção do código pode variar dependendo do sistema operacional do celular:

Android : O código enviado pelo WhatsApp é preenchido automaticamente no Caixa Tem.

: O código enviado pelo WhatsApp é preenchido automaticamente no Caixa Tem. iPhone: O usuário deve copiar o código recebido e colá-lo manualmente no aplicativo.

Autenticação facial para reforço na segurança

Após validar o código, o usuário precisa realizar a autenticação facial, seguindo os passos:

Tirar uma selfie, conforme as instruções do aplicativo. Aguardar a confirmação da autenticação para concluir o desbloqueio.

Alternativas caso a autenticação facial falhe

Se houver algum problema na autenticação facial, o desbloqueio pode ser feito de outras formas:

Comparecendo a um caixa eletrônico da Caixa e selecionando a opção “Liberar acesso CAIXA TEM” .

e selecionando a opção . Utilizando a biometria digital ou o cartão da conta com senha para confirmar a identidade.

Envio de documentos para finalizar o cadastro

Em alguns casos, o Caixa Tem pode solicitar o envio de documentos adicionais para concluir o desbloqueio. Os mais comuns são:

Carteira de Identidade (RG) .

. Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Se houver dificuldades no envio pelo aplicativo, o usuário pode comparecer a um caixa eletrônico da Caixa e concluir o procedimento pela biometria digital ou pelo cartão da conta.

Benefícios da digitalização do desbloqueio

