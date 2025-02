Beneficiários do Bolsa Família podem receber visitas do CRAS: saiba como funciona esse acompanhamento

O CRAS iniciou visitas domiciliares para verificar cadastros do Bolsa Família. Entenda como funciona esse processo e quem pode ser chamado para o monitoramento.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) deu início a uma série de visitas domiciliares para acompanhar as famílias cadastradas no Bolsa Família.

O objetivo dessa ação é garantir que as informações do Cadastro Único estejam corretas, assegurando que o benefício continue sendo concedido a quem realmente precisa.

Na prática, o monitoramento permite que o programa funcione de forma mais justa e eficiente, evitando pagamentos indevidos.

Beneficiários do Bolsa Família podem receber visitas do CRAS para atualização cadastral e acesso a outros serviços assistenciais. Veja como funciona e como agendar atendimento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

A função dos assistentes sociais nas visitas domiciliares

Durante as visitas, assistentes sociais realizam uma análise detalhada das condições de vida das famílias, verificando aspectos como moradia, renda e acesso a serviços essenciais.

Esse acompanhamento permite identificar mudanças que possam impactar a elegibilidade dos beneficiários e garantir que o suporte seja direcionado às famílias que realmente necessitam.

Além da verificação cadastral, os profissionais do CRAS também oferecem orientações sobre outros serviços sociais disponíveis, incluindo atendimento na área da saúde, programas educacionais e benefícios assistenciais.

Dessa forma, as visitas domiciliares não servem apenas para fiscalizar o programa, mas também para ampliar o acesso das famílias a direitos básicos.

Que tal conferir?

Quem pode receber a visita do CRAS?

As visitas domiciliares podem ocorrer em diferentes situações, como:

Atualização de cadastro : quando é necessário confirmar a veracidade das informações registradas no Cadastro Único .

: quando é necessário confirmar a veracidade das informações registradas no . Bloqueio ou suspensão do benefício : em casos de pendências que possam ter causado a interrupção do pagamento .

: em casos de pendências que possam ter causado a . Análise de novos beneficiários: para avaliar a situação de famílias que estão solicitando o Bolsa Família pela primeira vez.

Além disso, no caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a avaliação social feita pelo assistente social é uma etapa obrigatória.

Durante essa análise, são consideradas as condições financeiras e de moradia do solicitante, garantindo que o benefício seja concedido conforme as regras do programa.

Como agendar atendimento no CRAS?

Muitas prefeituras já oferecem agendamento online para atendimentos no CRAS, facilitando o acesso aos serviços. Os beneficiários podem utilizar diferentes canais, como:

Aplicativos municipais ou do Cadastro Único ;

; WhatsApp do CRAS , caso disponível na cidade;

, caso disponível na cidade; Site da prefeitura , para marcação de atendimento;

, para marcação de atendimento; Contato telefônico com a unidade mais próxima.

É fundamental que os beneficiários mantenham seus dados sempre atualizados, pois informações incorretas ou desatualizadas podem levar ao bloqueio ou cancelamento do benefício.

A importância do acompanhamento do CRAS

As visitas domiciliares também são uma oportunidade para as famílias se informarem sobre outros serviços assistenciais, que podem contribuir para melhorar sua qualidade de vida.

O acompanhamento do CRAS vai além do Bolsa Família, garantindo que outros direitos sociais sejam acessados por quem precisa.

Se você ou alguém que conhece está inscrito no Cadastro Único, fique atento às notificações e esteja preparado para receber a visita de um assistente social. Esse processo é uma forma de garantir que o benefício seja mantido de maneira justa, respeitando as condições de cada família.