Abono salarial 2025 já pode ser consultado: confira o calendário e os valores

O governo liberou a consulta ao PIS/Pasep 2025. Veja como verificar o benefício, quem tem direito, valores e datas de pagamento. Acesse e confira as informações!

Ótima notícia para milhões de trabalhadores! O governo federal já liberou a consulta ao PIS/Pasep 2025, permitindo que os beneficiários verifiquem se têm direito ao abono salarial deste ano.

Essa informação é essencial para garantir que o pagamento seja recebido dentro do prazo estabelecido e sem contratempos.

Quer saber como consultar, quem tem direito, quais são os valores e quando o dinheiro será depositado? Confira o calendário atualizado e veja como garantir seu benefício!

Trabalhadores já podem consultar o PIS/Pasep 2025. Saiba como verificar o benefício pelo celular, site ou telefone e confira o calendário atualizado de pagamentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como consultar o PIS/Pasep 2025?

A consulta pode ser realizada de diferentes formas, garantindo que todos os trabalhadores consigam acessar as informações de maneira simples.

1. Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Uma das formas mais práticas de verificar o PIS/Pasep é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Para consultar:

Baixe o aplicativo no seu celular.

Faça login com sua conta gov.br .

. Selecione a opção Benefícios .

. Clique em Abono Salarial e verifique se há valores disponíveis.

2. Portal Gov.br

O site Gov.br também permite a consulta ao PIS/Pasep. O processo é simples:

Acesse gov.br .

. Faça login com seu CPF e senha.

Busque pela opção Abono Salarial e siga as instruções para visualizar o benefício.

3. Central de Atendimento Alô Trabalho

Para quem prefere o atendimento telefônico, a consulta pode ser feita ligando para o número 158. Basta seguir as orientações do atendimento e informar os dados solicitados.

4. Superintendências Regionais do Trabalho

O atendimento presencial também está disponível para quem deseja mais informações. Para isso:

Localize a Superintendência Regional do Trabalho mais próxima.

mais próxima. Compareça com seus documentos pessoais.

Solicite a consulta ao PIS/Pasep.

Quem pode receber o PIS/Pasep 2025?

O abono salarial PIS/Pasep 2025 é destinado a trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 .

. Ter recebido até dois salários mínimos de média mensal.

de média mensal. Ter cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos .

. O empregador deve ter enviado corretamente as informações na RAIS ou no eSocial.

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base.

Qual o valor do abono salarial em 2025?

O valor do PIS/Pasep 2025 é calculado com base no salário mínimo vigente, que será de R$ 1.518. O cálculo é feito da seguinte maneira:

Divida R$ 1.518 por 12 .

. Multiplique o resultado pelo número de meses trabalhados em 2023.

Por exemplo, quem trabalhou 6 meses receberá metade do valor total.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2025

Os pagamentos são organizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. Veja o calendário:

Nascidos em janeiro – 17 de fevereiro

– 17 de fevereiro Nascidos em fevereiro – 17 de março

– 17 de março Nascidos em março e abril – 15 de abril

– 15 de abril Nascidos em maio e junho – 15 de maio

– 15 de maio Nascidos em julho e agosto – 16 de junho

– 16 de junho Nascidos em setembro e outubro – 15 de julho

– 15 de julho Nascidos em novembro e dezembro – 15 de agosto

Os trabalhadores devem estar atentos às datas para garantir o recebimento.

Como receber o PIS/Pasep 2025?

O pagamento do abono salarial pode ser feito de diferentes formas, dependendo do vínculo bancário do trabalhador.

Para correntistas da Caixa Econômica Federal

Quem tem conta na Caixa receberá o valor diretamente na conta corrente ou poupança.

Para correntistas do Banco do Brasil

Servidores públicos que recebem pelo Pasep terão o valor creditado diretamente no Banco do Brasil. Caso prefiram, podem solicitar o pagamento por:

PIX

TED

Saque presencial nas agências

Demais trabalhadores

Aqueles que não possuem conta na Caixa ou no Banco do Brasil receberão o pagamento por meio da Poupança Social Digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem.

Como consultar o valor e a data de pagamento?

Os trabalhadores podem consultar o valor exato do benefício e a data de pagamento pelos aplicativos:

Caixa Trabalhador

Caixa Tem

Esses canais oferecem acesso rápido às informações sobre o abono salarial.

Prazo para saque do abono salarial

O saque do PIS/Pasep 2025 poderá ser feito até o dia 28 de dezembro. Após essa data, o valor não retirado retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ficando disponível apenas em situações especiais.

Diferença entre PIS e Pasep

Embora sejam mencionados juntos, PIS e Pasep possuem diferenças importantes:

PIS (Programa de Integração Social): destinado a trabalhadores do setor privado . O pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal .

destinado a trabalhadores do setor . O pagamento é realizado pela . Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público): voltado para servidores públicos, com pagamento pelo Banco do Brasil.

Ambos os programas seguem as mesmas regras de elegibilidade e pagamento.

Fique atento ao calendário e consulte suas informações para garantir o recebimento do PIS/Pasep 2025!