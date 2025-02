Orçamento de 2025: Vale-Gás e Pé-de-Meia correm risco? Veja o que está em jogo

O Orçamento de 2025 ainda não foi aprovado, e os pagamentos do Vale-Gás e Pé-de-Meia estão indefinidos. Saiba o que falta para garantir esses benefícios.

O Orçamento da União para 2025 ainda está em fase de revisão no Congresso Nacional, e a indefinição sobre os recursos destinados a programas sociais tem gerado preocupações.

Entre os benefícios que podem ser afetados estão o Vale-Gás e o Pé-de-Meia, dois auxílios importantes para milhões de brasileiros.

O senador Angelo Coronel, responsável pelo projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), destacou a necessidade de ajustes antes da aprovação.

Segundo ele, é fundamental garantir verbas suficientes para a manutenção de programas sociais e para o reajuste salarial dos servidores públicos. No entanto, ainda não há certeza sobre a continuidade dos pagamentos do Vale-Gás e do Pé-de-Meia em 2025.

Programas sociais enfrentam incertezas no Orçamento de 2025. O Congresso avalia mudanças que podem afetar milhões de beneficiários. Veja como está a situação. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Situação atual do Orçamento de 2025

A proposta orçamentária enfrenta desafios devido a mudanças nas condições econômicas e ajustes fiscais necessários. O relator explicou que o documento enviado pelo governo estava desatualizado, o que exige correções para refletir novos valores, como o aumento do salário mínimo.

Enquanto o Congresso não aprovar o Orçamento, o governo pode executar apenas despesas essenciais, o que afeta diretamente a continuidade de programas sociais. Sem a definição sobre os recursos, muitos benefícios correm o risco de sofrer atrasos ou até cortes.

Veja também:

Vale-Gás: recursos podem ser insuficientes

O Vale-Gás, criado para ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, também enfrenta incertezas. Em 2024, o programa teve um orçamento de R$ 3,3 bilhões, com previsão de R$ 3,5 bilhões para 2025. No entanto, a proposta orçamentária atual reduziu esse valor para apenas R$ 600 milhões, gerando dúvidas sobre a abrangência do programa no próximo ano.

Diante dessa redução, há um esforço para realocar recursos e garantir que o Vale-Gás continue funcionando. O relator do Orçamento tem buscado soluções para recompor a verba necessária, mas ainda não há uma definição oficial sobre a questão.

Pé-de-Meia: verba prevista é muito menor que o necessário

O programa Pé-de-Meia, que incentiva estudantes de baixa renda a pouparem dinheiro para a continuidade dos estudos, não foi inicialmente contemplado no projeto enviado ao Congresso. Para sua execução em 2025, seriam necessários cerca de R$ 12 bilhões, mas o orçamento atual prevê apenas R$ 1 bilhão, uma diferença que pode comprometer o funcionamento do programa.

A inclusão de novos recursos para o Pé-de-Meia ainda depende de negociações entre os parlamentares e o governo, que podem resultar em ajustes antes da aprovação final do Orçamento.

Os pagamentos estão garantidos para 2025?

Ainda não há uma confirmação oficial de que os pagamentos do Vale-Gás e do Pé-de-Meia serão mantidos nos valores esperados para 2025. O relator do Orçamento está trabalhando para assegurar recursos adequados, mas a decisão final depende da aprovação da LOA pelo Congresso Nacional.

Mesmo que a aprovação do Orçamento demore, o governo já afirmou que poderá realizar pagamentos retroativos caso haja atrasos na liberação dos recursos. Isso significa que os beneficiários podem receber os valores acumulados assim que os ajustes orçamentários forem feitos.

Impacto nas famílias beneficiadas

A indefinição sobre os pagamentos desses programas gera preocupação entre milhões de brasileiros que dependem desses auxílios para despesas essenciais.

Muitas famílias utilizam o Vale-Gás para garantir a compra do botijão de gás, enquanto o Pé-de-Meia incentiva estudantes de baixa renda a permanecerem na escola e planejarem seu futuro financeiro.

Para minimizar os impactos dessa situação, o governo e o Congresso Nacional precisam priorizar programas sociais e buscar alternativas para viabilizar os pagamentos.

A expectativa é que as discussões sobre o Orçamento avancem nos próximos meses, com definições mais claras sobre a destinação dos recursos.

Próximos passos no Congresso

O senador Angelo Coronel espera que o Orçamento de 2025 seja aprovado até março. Até lá, haverá discussões em comissões, apresentação de emendas e votação em plenário.

Durante esse processo, ajustes podem ser feitos para garantir que os programas sociais tenham os recursos necessários para sua continuidade.

A participação de organizações sociais e o acompanhamento da sociedade são importantes nesse momento, pois podem influenciar as decisões dos parlamentares e reforçar a necessidade de manter os benefícios ativos.

Alternativas em análise para manter os programas

Diante dos desafios orçamentários, o governo e o Congresso avaliam diferentes opções para assegurar os pagamentos do Vale-Gás e do Pé-de-Meia em 2025. Algumas das possibilidades incluem:

Remanejamento de verbas de outras áreas para garantir recursos adicionais;

para garantir recursos adicionais; Busca por novas fontes de arrecadação que possam sustentar esses programas;

que possam sustentar esses programas; Parcerias com o setor privado para reduzir os custos operacionais;

para reduzir os custos operacionais; Otimização da gestão dos programas para evitar desperdícios.

Essas alternativas ainda estão em fase de estudo e dependem da aprovação do Congresso para serem implementadas.

Acompanhe as próximas atualizações sobre o Orçamento de 2025 e os impactos nos programas sociais. Compartilhe essa informação com quem pode ser afetado e mantenha-se informado sobre as definições que serão feitas nos próximos meses.