Novos municípios são incluídos no Saque Calamidade do FGTS; confira quem tem direito

A Caixa liberou o Saque Calamidade do FGTS para novos municípios. Veja quais cidades foram incluídas e como solicitar o benefício.

O Saque Calamidade do FGTS é um recurso disponibilizado para trabalhadores que vivem em áreas afetadas por desastres naturais, como enchentes, deslizamentos e tempestades.

Recentemente, a Caixa Econômica Federal ampliou a lista de municípios elegíveis, permitindo que mais brasileiros tenham acesso a esse suporte financeiro em momentos difíceis.

Essa medida oferece um alívio financeiro imediato para famílias que sofreram danos materiais e precisam de ajuda para reconstruir suas casas, repor bens perdidos ou arcar com despesas urgentes.

Trabalhadores de várias cidades agora podem acessar o Saque Calamidade do FGTS. Confira quem tem direito e como fazer a solicitação. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais foram as cidades incluídas no Saque Calamidade?

A cada nova atualização, mais municípios são contemplados, garantindo que um número maior de trabalhadores possa sacar parte do saldo disponível no FGTS. Veja as localidades recentemente incluídas:

São Paulo

O estado foi atingido por fortes chuvas e enchentes, deixando diversas cidades em situação de calamidade pública. Os moradores das seguintes localidades podem solicitar o saque:

Capivari

Rafard

Elias Fausto

Mombuca

Rio Grande do Sul

No Sul do país, as fortes chuvas provocaram alagamentos e deslizamentos de terra, causando grandes estragos. Os municípios incluídos na lista são:

Cruzeiro do Sul

Lajeado

Roca Sales

Outros estados

Além de São Paulo e Rio Grande do Sul, novos municípios da Bahia e de Minas Gerais também foram contemplados:

Bahia : Cícero Dantas e Coaraci

: Cícero Dantas e Coaraci Minas Gerais: Berilo, Catuji e Ouro Verde de Minas

Veja também:

Quem tem direito ao Saque Calamidade do FGTS?

Para solicitar o saque, é necessário atender a alguns requisitos básicos:

Residir em uma cidade com decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo federal .

. Ter saldo disponível na conta do FGTS .

. Apresentar comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos 120 dias antes do decreto).

Esse benefício permite o saque de até R$ 6.220 por evento, desde que o trabalhador não tenha feito um saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Como solicitar o Saque Calamidade?

A Caixa Econômica Federal disponibiliza três formas para o trabalhador realizar a solicitação:

1. Aplicativo FGTS

A forma mais prática de solicitar o saque é pelo app FGTS, seguindo estes passos:

Baixe o aplicativo FGTS no seu celular.

no seu celular. Faça login com seus dados.

No menu inicial, selecione Meus Saques .

. Escolha Outras situações de saque e clique em Calamidade pública .

e clique em . Selecione sua cidade na lista.

Informe uma conta bancária de sua titularidade para o depósito.

Envie os documentos necessários e finalize o pedido.

2. Site da Caixa

Outra opção é solicitar o saque pelo site oficial da Caixa. Basta:

Acessar o site da Caixa Econômica Federal .

. Clicar na seção FGTS e escolher Saque Calamidade .

e escolher . Preencher os dados solicitados.

Anexar os documentos necessários.

Enviar a solicitação.

3. Atendimento presencial nas agências da Caixa

Quem preferir pode comparecer a uma agência da Caixa e fazer a solicitação pessoalmente. Para isso, é necessário levar:

Documento de identidade com foto .

. Comprovante de residência emitido nos últimos 120 dias antes do decreto de calamidade .

. Número do PIS/PASEP (caso tenha).

Vantagens do Saque Calamidade