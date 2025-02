Clientes de bancos falidos podem reaver dinheiro; veja como funciona

A falência de instituições financeiras levanta dúvidas sobre a segurança bancária. Veja como funciona a liquidação extrajudicial e o que os clientes devem fazer.

A falência de instituições como BRK Financeira e PortoCred trouxe questionamentos sobre a estabilidade do sistema bancário brasileiro.

O fechamento dessas empresas não apenas afetou clientes e investidores, mas também reforçou a necessidade de supervisão rigorosa e proteção financeira para evitar novas crises no setor.

Entre os principais fatores que levaram a essas dificuldades estão má gestão, descumprimento de normas regulatórias e problemas de liquidez. Esse cenário gerou preocupação sobre a confiança no sistema financeiro, levando o Banco Central a intervir e iniciar o processo de liquidação extrajudicial.

BRK Financeira e PortoCred foram liquidadas pelo Banco Central. Entenda como isso afeta clientes, quais são as proteções e o que fazer em casos semelhantes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que significa a liquidação extrajudicial?

A liquidação extrajudicial é um procedimento aplicado quando uma instituição financeira não consegue mais operar devido a problemas financeiros graves.

Essa medida permite que as operações da empresa sejam encerradas de forma rápida, sem passar por um processo judicial tradicional, reduzindo o impacto no mercado.

Além de impedir o acúmulo de dívidas, essa ação busca garantir que os credores recebam parte dos valores devidos, evitando prejuízos maiores para clientes e investidores.

Confira também:

Impacto para os clientes

A falência de uma instituição financeira gera preocupação, principalmente sobre a segurança dos depósitos e investimentos.

Para proteger os consumidores, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) assegura valores de até R$ 250 mil por cliente e por instituição, garantindo uma compensação parcial dos prejuízos.

Mesmo com essa proteção, é importante que os clientes acompanhem as recomendações do Banco Central e do FGC. Além disso, diversificar investimentos pode reduzir riscos em momentos de instabilidade financeira.

O que fazer em caso de falência de um banco?

Se uma instituição financeira entrar em falência, algumas medidas podem ajudar a reduzir os prejuízos:

Consultar o banco : entrar em contato com a instituição para entender o processo de liquidação.

: entrar em contato com a instituição para entender o processo de liquidação. Acionar o FGC : verificar os procedimentos para solicitar a restituição dos valores garantidos.

: verificar os procedimentos para solicitar a restituição dos valores garantidos. Acompanhar comunicados oficiais: seguir as atualizações do Banco Central sobre os próximos passos do processo.

Como proteger seu dinheiro de instabilidades financeiras?

Para reduzir riscos, é recomendado adotar estratégias financeiras seguras, como: