Cartão de crédito tem novas regras para juros e portabilidade de dívidas; saiba mais

O crédito rotativo teve suas regras alteradas. Saiba como funciona o limite de juros e a portabilidade de dívidas para evitar cobranças abusivas.

O crédito rotativo no Brasil passou por mudanças importantes que prometem tornar as condições mais justas para os consumidores.

Com a nova regulamentação, os juros cobrados no rotativo foram limitados, reduzindo o risco de endividamento descontrolado para quem utiliza o cartão de crédito.

Essa alteração tem o objetivo de impedir que as dívidas cresçam rapidamente, garantindo que o valor devido não ultrapasse o dobro da quantia original. Antes dessa mudança, os juros do crédito rotativo estavam entre os mais altos do mundo, chegando a ultrapassar 400% ao ano.

O que muda com as novas regras?

A principal mudança estabelece que os juros cobrados não poderão ultrapassar 100% do valor original da dívida. Isso significa que, se um consumidor tem uma pendência de R$ 500, o total devido, incluindo os juros, não poderá ultrapassar R$ 1.000.

Antes dessa regulamentação, os valores devidos no crédito rotativo podiam se multiplicar rapidamente, tornando o pagamento da dívida um desafio para muitos consumidores.

Agora, espera-se um cenário mais equilibrado, que permite maior controle financeiro para quem depende do cartão de crédito.

Portabilidade de dívidas entre bancos

Outra mudança importante é a portabilidade gratuita de dívidas, que estará disponível a partir de julho de 2024. Isso significa que os consumidores poderão transferir suas dívidas de um banco para outro, buscando melhores condições de pagamento e taxas de juros mais acessíveis.

Essa novidade deve aumentar a concorrência entre os bancos, incentivando as instituições financeiras a oferecerem condições mais vantajosas para seus clientes. Para quem já tem um saldo devedor no cartão, essa pode ser uma boa oportunidade de reduzir os custos da dívida e facilitar o pagamento.

Como essas mudanças afetam os consumidores?

A limitação dos juros e a possibilidade de portabilidade trazem mais segurança para quem precisa utilizar o crédito rotativo. Isso evita que os consumidores entrem em uma espiral de endividamento, ajudando a reduzir o número de pessoas com dificuldades para quitar seus débitos.

Além disso, essas mudanças incentivam um uso mais consciente do cartão de crédito, tornando a gestão financeira mais previsível e acessível.

Dicas para aumentar o limite do cartão de crédito

Com as novas regras, quem deseja aumentar o limite do cartão de crédito pode seguir algumas estratégias que ajudam a demonstrar bom histórico financeiro para os bancos:

Pagar as faturas em dia : manter um histórico positivo aumenta a credibilidade do consumidor junto às instituições financeiras.

: manter um histórico positivo aumenta a credibilidade do consumidor junto às instituições financeiras. Usar o cartão com frequência : movimentações regulares indicam que há necessidade de um limite maior.

: movimentações regulares indicam que há necessidade de um limite maior. Atualizar os dados financeiros : manter as informações de renda atualizadas pode facilitar a análise de crédito.

: manter as informações de renda atualizadas pode facilitar a análise de crédito. Aderir ao Open Finance : compartilhar informações financeiras com os bancos pode gerar ofertas mais vantajosas.

: compartilhar informações financeiras com os bancos pode gerar ofertas mais vantajosas. Solicitar formalmente o aumento do limite: entrar em contato com a administradora do cartão e apresentar justificativas pode ser uma estratégia eficaz.

Essas práticas ajudam a manter um bom relacionamento com as instituições financeiras, garantindo melhores condições de crédito para os consumidores.