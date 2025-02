Aposentados e pensionistas receberam últimos pagamentos de janeiro; confira os detalhes

O INSS finalizou os pagamentos de janeiro na sexta-feira. Confira quem recebeu na última liberação e veja como consultar os depósitos do benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concluiu os pagamentos de janeiro na última sexta-feira, 7 de fevereiro, atendendo dois grupos de beneficiários.

O depósito seguiu o calendário oficial, garantindo que aposentados, pensionistas e segurados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebessem seus valores conforme a programação estabelecida.

Quer saber mais sobre quem recebeu, como conferir seu pagamento e quais são as próximas datas do INSS? Confira os detalhes e veja se o valor já caiu na sua conta!

Beneficiários do INSS receberam os últimos pagamentos de janeiro na sexta-feira. Veja quem foi contemplado e como resolver possíveis pendências. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem recebeu no último dia de pagamento?

Na sexta-feira, os pagamentos foram direcionados para:

Aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo e possuem o número final do benefício 5 e 0 .

. Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com número final 0.

Essa liberação marcou o encerramento do calendário de janeiro, permitindo que todos os segurados contemplados pelo INSS tivessem acesso aos seus valores.

Como funciona o calendário do INSS?

O INSS realiza os pagamentos de seus segurados de forma escalonada, separando os beneficiários em duas categorias principais:

Quem recebe até um salário mínimo .

. Quem recebe acima de um salário mínimo.

Cada grupo tem datas específicas de pagamento, que são organizadas de acordo com o penúltimo dígito do número do benefício. O objetivo dessa estrutura é evitar congestionamento nos canais de saque e garantir que os valores sejam pagos de maneira eficiente.

Grupos especiais de beneficiários

Além dos aposentados e pensionistas, o INSS também atende categorias especiais, como:

Beneficiários do BPC , que inclui idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

, que inclui idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Dependentes de segurados falecidos , que recebem pensão por morte e seguem um calendário próprio dentro da programação do INSS.

, que recebem pensão por morte e seguem um calendário próprio dentro da programação do INSS. Segurados de auxílios temporários, como auxílio-doença e auxílio-acidente, cujos pagamentos podem variar conforme a data de concessão do benefício.

Como os beneficiários consultaram suas datas de pagamento?

Para saber quando o pagamento seria liberado, os segurados seguiram um procedimento simples:

Identificaram o penúltimo dígito do número do benefício. Conferiram o calendário oficial do INSS. Utilizaram canais de consulta como o site do INSS, o aplicativo Meu INSS e a Central de Atendimento 135.

O que fazer em caso de não recebimento?

Embora o sistema do INSS siga um calendário organizado, alguns segurados podem ter enfrentado dificuldades para receber seus benefícios. Quem não encontrou o valor esperado na conta precisou seguir algumas orientações:

Verificar se a data de pagamento já havia passado no calendário oficial.

no calendário oficial. Conferir os dados bancários no aplicativo Meu INSS para garantir que estavam corretos.

para garantir que estavam corretos. Consultar o banco responsável pelo pagamento para checar possíveis bloqueios ou pendências.

responsável pelo pagamento para checar possíveis bloqueios ou pendências. Ligar para a Central de Atendimento do INSS (135) para solicitar informações sobre o pagamento.

para solicitar informações sobre o pagamento. Agendar atendimento presencial , se necessário, levando documentos como RG, CPF e comprovante de residência .

, se necessário, levando documentos como . Registrar uma reclamação formal junto ao INSS para que a situação fosse analisada.

junto ao INSS para que a situação fosse analisada. Checar se houve suspensão do benefício, situação que pode ocorrer em alguns casos específicos.

Manter-se informado e buscar atendimento rapidamente ajudou muitos segurados a regularizar o pagamento sem maiores complicações.

Próximos pagamentos do INSS

Com a finalização do calendário de janeiro, o INSS iniciou os preparativos para os pagamentos de fevereiro. Quem recebe benefícios previdenciários pode continuar acompanhando as datas pelo site do INSS, aplicativo Meu INSS ou telefone 135.