Nova proposta quer garantir saldo integral do FGTS em caso de demissão

Um projeto de lei pode alterar as regras do FGTS e permitir o saque total para quem aderiu ao saque-aniversário. Veja o que está em discussão.

Uma nova proposta em análise na Câmara dos Deputados pode modificar as regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O projeto pretende permitir que trabalhadores que escolheram o saque-aniversário tenham acesso ao saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa.

A iniciativa foi apresentada pela deputada federal Any Ortiz (Cidadania/RS) e busca corrigir uma limitação existente desde a criação do saque-aniversário, em 2019.

Atualmente, quem adere a essa modalidade pode retirar uma parte do saldo todos os anos, mas perde o direito ao saque integral caso seja desligado da empresa.

Se aprovado, o projeto pode beneficiar muitos trabalhadores, mas também gera discussões sobre os impactos no financiamento do fundo.

Trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário podem ter direito ao saldo total do FGTS em caso de demissão. Entenda o que pode mudar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário?

O saque-aniversário foi criado como uma alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire uma fração do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

No entanto, caso seja demitido sem justa causa, ele não pode sacar o saldo total da conta, tendo direito apenas à multa rescisória de 40% paga pelo empregador.

Desde sua implementação, milhões de brasileiros aderiram ao saque-aniversário. No entanto, muitos alegam que não receberam informações claras sobre as consequências dessa escolha. Diante disso, o Projeto de Lei 3200/2024 busca modificar a regra.

O que pode mudar com o PL 3200/2024?

A proposta sugere três alterações principais:

Garantia do saque total do FGTS em caso de demissão sem justa causa , mesmo para quem optou pelo saque-aniversário.

, mesmo para quem optou pelo saque-aniversário. Mais transparência sobre as regras do FGTS , para que os trabalhadores possam tomar decisões mais informadas.

, para que os trabalhadores possam tomar decisões mais informadas. Maior responsabilidade da Caixa Econômica Federal na comunicação dos impactos da adesão ao saque-aniversário.

A autora do projeto argumenta que a mudança ajudará a proteger a segurança financeira dos trabalhadores, evitando prejuízos causados pela falta de informação sobre as regras atuais.

Impactos e desafios da proposta

Se aprovada, a nova regra pode trazer um suporte financeiro maior para quem perde o emprego, permitindo o uso dos recursos do FGTS para despesas emergenciais.

Muitos trabalhadores enfrentam dificuldades para manter o orçamento em momentos de transição e o acesso ao saldo total poderia ser uma alternativa importante.

Por outro lado, especialistas alertam que mudanças nas regras do FGTS podem afetar programas habitacionais e investimentos em infraestrutura, que dependem dos recursos do fundo. Também há o risco de que um aumento nos saques comprometa a sustentabilidade do FGTS a longo prazo.

A proposta gera debate entre economistas, entidades trabalhistas e o próprio governo, que pode avaliar os impactos antes de dar um parecer sobre o tema.

Tramitação do projeto

O PL 3200/2024 foi apresentado na Câmara dos Deputados em agosto de 2024 e aguarda análise na Comissão de Trabalho.

Depois, seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Como tramita em regime ordinário, pode ser aprovado diretamente nas comissões, sem precisar passar por votação no plenário.

O avanço da proposta será acompanhado de perto, já que pode representar uma mudança significativa para trabalhadores e empresas.