Bolsa Família libera pagamentos de fevereiro; veja quem recebe e os valores atualizados

O Bolsa Família de fevereiro começa a ser pago no dia 17. Veja quem tem direito, os valores atualizados e o calendário completo de pagamentos.

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, beneficiará mais de 20 milhões de famílias neste mês de fevereiro.

Os pagamentos começam no dia 17 de fevereiro e seguem até o fim do mês, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O dinheiro será liberado nos 10 últimos dias úteis do mês, seguindo o mesmo calendário adotado nos meses anteriores. A única exceção ocorre em dezembro, quando os pagamentos são antecipados por conta das festas de fim de ano.

Mais de 20 milhões de brasileiros receberão o Bolsa Família este mês. Consulte as datas, os adicionais do benefício e como acessar o pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro

Os depósitos serão feitos de acordo com o último dígito do NIS, conforme o cronograma divulgado pelo governo federal:

NIS final 1 : 17 de fevereiro

: 17 de fevereiro NIS final 2 : 18 de fevereiro

: 18 de fevereiro NIS final 3 : 19 de fevereiro

: 19 de fevereiro NIS final 4 : 20 de fevereiro

: 20 de fevereiro NIS final 5 : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro NIS final 6 : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro NIS final 7 : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro NIS final 8 : 26 de fevereiro

: 26 de fevereiro NIS final 9 : 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro NIS final 0: 28 de fevereiro

Valores e adicionais do Bolsa Família

Para 2025, não há previsão de mudanças nos valores básicos do Bolsa Família. O governo planeja manter os pagamentos a partir de uma base de R$ 600 por família, com valores extras para determinados grupos.

Os benefícios adicionais que serão pagos em fevereiro incluem:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa da família .

: . Benefício Complementar (BCO) : valor extra para garantir R$ 600 por família .

: valor extra para garantir . Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 por criança de até sete anos incompletos .

: . Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 extras para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos .

: . Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : R$ 50 adicionais por bebê de até sete meses , com início dos repasses em setembro.

: , com início dos repasses em setembro. Benefício Extraordinário de Transição (BET): garante que nenhuma família receba menos do que recebia no Auxílio Brasil. Esse valor será pago até maio de 2025.

Como movimentar o dinheiro do benefício?

Os beneficiários podem acessar os valores do Bolsa Família sem precisar sair de casa, utilizando o aplicativo Caixa Tem. Por meio do app, é possível pagar contas, fazer transferências bancárias, enviar PIX e gerar códigos para saques em caixas eletrônicos e lotéricas.

Também é possível utilizar o cartão do Bolsa Família ou o cartão do Auxílio Brasil para transações presenciais.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter acesso ao benefício em 2025, é necessário cumprir dois critérios:

Estar com o cadastro atualizado no CadÚnico do governo federal .

. Ter renda familiar per capita de até R$ 218.

Mesmo que a família atenda a esses requisitos, a inclusão no programa depende da seleção realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Para verificar se o benefício foi aprovado, basta acessar o aplicativo Bolsa Família e consultar o status do pagamento.