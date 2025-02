Alergia a bijuterias? Saiba como evitar irritações e proteger sua pele

Se brincos, anéis e pulseiras causam vermelhidão e coceira, pode ser alergia a metais. Entenda os motivos e descubra formas de evitar esse problema.

Brincos, anéis e pulseiras são mais do que simples acessórios para muitas pessoas. Eles fazem parte da expressão do estilo pessoal e complementam diferentes looks.

No entanto, o uso de algumas bijuterias pode causar irritação na pele, levando a sintomas como vermelhidão, coceira e inchaço.

Essas reações são mais comuns do que se imagina e costumam acontecer quando a pele entra em contato com determinados metais. Os sinais de alergia podem aparecer nas orelhas, dedos, pulsos e pescoço, dependendo do tipo de acessório utilizado.

Algumas bijuterias podem causar irritação na pele devido à presença de metais como níquel e cobalto. Veja como evitar alergias e proteger sua pele. (Foto: divulgação).

Por que algumas bijuterias causam alergia?

O problema está, principalmente, na composição das peças. Muitos acessórios contêm níquel, cobalto e cromo, metais usados para dar mais brilho e resistência às bijuterias. Embora tornem os produtos mais duráveis, esses componentes podem ser irritantes para quem tem pele sensível.

Além dos brincos e anéis, fechos de relógios, hastes de óculos e fivelas de cintos também podem provocar reações alérgicas. O contato prolongado com esses materiais pode agravar os sintomas e deixar a pele ainda mais sensível.

Confira também:

Como identificar metais que podem causar irritação?

Para evitar alergias, é importante ficar atento à composição das bijuterias antes de comprá-las. Algumas medidas podem ajudar a reduzir o risco de reações:

Escolher acessórios feitos com materiais hipoalergênicos , como aço cirúrgico, prata e ouro.

, como aço cirúrgico, prata e ouro. Evitar bijuterias sem informações sobre os metais utilizados .

. Usar kits de teste para metais, que ajudam a detectar a presença de níquel e outros componentes irritantes.

Quem já tem um acessório que provoca irritação pode aplicar um isolante transparente sobre a peça, criando uma barreira entre o metal e a pele. Essa solução pode ajudar a reduzir o contato direto e minimizar as reações alérgicas.

Como aliviar os sintomas da alergia?

Caso a irritação já tenha ocorrido, algumas medidas podem ajudar a melhorar o desconforto:

Retirar a bijuteria imediatamente para interromper o contato com a pele.

para interromper o contato com a pele. Lavar a área afetada com sabonete neutro e secar bem para evitar infecções.

e secar bem para evitar infecções. Aplicar cremes anti-inflamatórios ou corticosteróides , sempre com orientação médica.

, sempre com orientação médica. Usar compressas frias para diminuir a coceira e o inchaço.

para diminuir a coceira e o inchaço. Consultar um dermatologista se os sintomas forem frequentes ou intensos.

O tratamento correto pode acelerar a recuperação da pele e evitar que a irritação volte a acontecer.

Como evitar alergias a bijuterias no dia a dia?

A melhor forma de prevenir reações alérgicas é optar por acessórios de marcas confiáveis, que utilizam materiais seguros e livres de metais irritantes. Hoje, muitas empresas produzem bijuterias hipoalergênicas, garantindo mais segurança para os consumidores.

Além disso, verificar se o produto possui certificações de qualidade pode garantir que ele seja adequado para uso prolongado. Escolher materiais como aço cirúrgico, prata 925 e ouro também ajuda a reduzir o risco de alergias.