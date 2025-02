Pis/Pasep 2025 já tem datas definidas! Veja quando você pode sacar o benefício

O Pis/Pasep 2025 já tem calendário definido. Veja quem tem direito ao abono salarial e como consultar seu saldo pelo aplicativo Meu INSS.

No ano de 2025, milhões de trabalhadores brasileiros poderão sacar o abono salarial Pis/Pasep, um benefício que funciona como um pagamento extra e pode ajudar nas despesas do dia a dia.

Com regras específicas para quem tem carteira assinada ou trabalha no serviço público, o abono é pago anualmente conforme um calendário oficial.

A consulta ao saldo do Pis/Pasep é um passo essencial para garantir o recebimento do valor. Atualmente, o acesso à informação está mais fácil, podendo ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou por outros canais disponibilizados pelo governo.

Veja como verificar seu saldo, entender o calendário de pagamentos e conferir as regras de elegibilidade.

Trabalhadores podem consultar o saldo do Pis/Pasep de forma rápida. Confira o calendário de pagamentos e veja como garantir seu abono salarial. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como consultar o saldo do Pis/Pasep?

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são os responsáveis pelo pagamento do Pis/Pasep, dependendo do tipo de vínculo do trabalhador.

A melhor forma de consultar seu saldo é pelo aplicativo Meu INSS, onde é possível verificar seus dados de forma rápida e segura.

Leia também:

Passo a passo para consultar o saldo pelo Meu INSS:

Baixe o aplicativo Meu INSS em um dispositivo Android ou iOS. Se preferir, acesse pelo site oficial. Faça login utilizando seu CPF e a senha cadastrada na conta gov.br. Caso não tenha uma conta, será necessário criá-la. Acesse a seção “Meu Cadastro”. Encontre o número do Pis/Pasep. O sistema exibirá seus dados previdenciários, incluindo essa informação essencial para acessar o benefício.

Além do Meu INSS, também é possível consultar o saldo pelo aplicativo Caixa Trabalhador (para beneficiários do PIS) e pelo site do Banco do Brasil (para quem recebe o Pasep).

Calendário de pagamentos do Pis/Pasep 2025

O pagamento do Pis/Pasep segue um calendário baseado no mês de nascimento do trabalhador. Quem nasceu em janeiro será um dos primeiros a receber, enquanto os aniversariantes de dezembro terão acesso ao saldo mais tarde.

Confira as datas divulgadas pelo governo:

Janeiro: 17 de fevereiro

17 de fevereiro Fevereiro: 15 de março

15 de março Março: 15 de abril

15 de abril Abril: 15 de abril

15 de abril Maio: 15 de maio

15 de maio Junho: 15 de maio

15 de maio Julho: 17 de junho

17 de junho Agosto: 17 de junho

17 de junho Outubro: 15 de julho

15 de julho Novembro: 15 de agosto

15 de agosto Dezembro: 15 de agosto

O prazo final para saque é 29 de dezembro de 2025. Após essa data, os valores não resgatados podem ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Quem tem direito ao Pis/Pasep em 2025?

Nem todos os trabalhadores podem receber o abono salarial Pis/Pasep. Para ter direito ao pagamento, é necessário cumprir algumas exigências.

Veja os critérios de elegibilidade:

Estar cadastrado no programa Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep.

Receber até dois salários mínimos médios por mês no ano-base considerado.

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base, consecutivos ou não.

Estar com os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Os pagamentos do PIS são feitos pela Caixa Econômica Federal, destinados a trabalhadores do setor privado. Já o Pasep é pago pelo Banco do Brasil, exclusivo para servidores públicos.

Mudanças no Pis/Pasep em 2025

A partir de 2025, haverá mudanças na faixa salarial para quem pode receber o Pis/Pasep. Atualmente, o benefício é concedido a quem recebe até dois salários mínimos por mês, mas essa regra será alterada gradativamente até 2035.

O governo definiu que, nos próximos anos, o limite de renda será reduzido para um salário mínimo e meio. Isso significa que, no futuro, menos trabalhadores terão acesso ao abono salarial.

Por enquanto, em 2025, a regra permanece a mesma. Quem se encaixa nos requisitos ainda poderá sacar o valor, mas é importante ficar atento às próximas mudanças.