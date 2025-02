PIS/Pasep 2025: consulte agora se tem direito ao abono salarial

Trabalhadores já podem consultar o PIS/Pasep 2025. Veja quem tem direito, como sacar e as datas de pagamento do abono salarial deste ano.

A partir de 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores formais podem verificar se têm direito ao abono salarial PIS/Pasep, referente ao ano-base de 2023.

O benefício pode chegar a um salário mínimo e é concedido a profissionais que atenderam aos critérios estabelecidos pelo governo.

Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e pelo Banco do Brasil, responsável pelos repasses do Pasep. Para garantir o recebimento, é essencial que os trabalhadores confiram as regras e as datas do calendário de pagamento.

Confira o calendário do PIS/Pasep 2025 e saiba como consultar se você pode receber até um salário mínimo. Pagamentos já têm data para começar.

Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2025?

Para receber o abono salarial, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023

Ter recebido, no máximo, dois salários mínimos por mês no período trabalhado (R$ 2.640 em 2023)

(R$ 2.640 em 2023) Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) até maio de 2024

Os trabalhadores do setor privado recebem o PIS, enquanto os servidores públicos são beneficiados pelo Pasep. O valor do benefício é proporcional ao tempo de trabalho no ano-base.

Como será feito o pagamento do abono?

O PIS é pago aos trabalhadores da iniciativa privada por meio da Caixa Econômica Federal. O Pasep, voltado para servidores públicos, tem os valores liberados automaticamente pelo Banco do Brasil.

Os repasses começam em 17 de fevereiro de 2025 e seguem um cronograma que considera o mês de nascimento do trabalhador. Os valores ficam disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025.

Como consultar o PIS/Pasep 2025?

A consulta pode ser feita a partir do dia 5 de fevereiro de 2025, por meio dos canais oficiais.

Consulta online pelo site do Ministério do Trabalho

Acesse o site oficial do Ministério do Trabalho Faça login com seu CPF e senha do gov.br No menu, selecione Abono Salarial O sistema informará se há valores disponíveis para saque

Consulta pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Baixe ou atualize o aplicativo Carteira de Trabalho Digital Acesse com seu CPF e senha do gov.br No menu, clique em Abono Salarial – Consultar O sistema indicará se há saldo a receber

Calendário de Pagamentos do PIS/Pasep 2025

Os pagamentos serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador. Veja o cronograma completo:

Janeiro – 17 de fevereiro

– 17 de fevereiro Fevereiro – 15 de março

– 15 de março Março – 15 de abril

– 15 de abril Abril – 15 de abril

– 15 de abril Maio – 15 de maio

– 15 de maio Junho – 15 de maio

– 15 de maio Julho – 17 de junho

– 17 de junho Agosto – 17 de junho

– 17 de junho Setembro – 15 de julho

– 15 de julho Outubro – 15 de julho

– 15 de julho Novembro – 15 de agosto

– 15 de agosto Dezembro – 15 de agosto

O prazo final para o saque do benefício é 29 de dezembro de 2025. Após essa data, o valor retorna aos cofres do governo e não poderá mais ser retirado.

Formas de recebimento do PIS/Pasep

Os trabalhadores podem receber o abono por diferentes canais, dependendo do seu vínculo empregatício:

Para beneficiários do PIS (trabalhadores do setor privado):

Crédito automático para quem possui conta na Caixa Econômica Federal

Saque em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui , com Cartão Cidadão

, com Cartão Cidadão Transferência via Caixa Tem

Para beneficiários do Pasep (servidores públicos):

Crédito automático para correntistas do Banco do Brasil

Transferência via TED ou Pix para outras instituições financeiras

para outras instituições financeiras Saque em agências do Banco do Brasil, mediante apresentação de documento de identidade

Atenção aos prazos e regras

Quem atende aos critérios do abono salarial deve verificar a disponibilidade do benefício e acompanhar o calendário para não perder o prazo de saque.

Caso haja dúvidas sobre a elegibilidade, o trabalhador pode buscar mais informações pelo telefone 158 ou diretamente nas agências bancárias responsáveis pelo pagamento.