Motoristas precisam se adaptar à Lei da Cadeirinha 2025; veja o que mudou

Motoristas precisam se adaptar às mudanças da Lei da Cadeirinha 2025. Novas regras trazem exigências para o transporte de crianças, além de multas mais pesadas.

A segurança no trânsito é uma prioridade, especialmente quando se trata do transporte de crianças. Com a chegada da Lei da Cadeirinha 2025, novas regras foram estabelecidas, exigindo que motoristas e responsáveis fiquem atentos às mudanças.

As atualizações visam reforçar a proteção dos pequenos, reduzindo os riscos em caso de acidentes e garantindo mais segurança nas viagens. Além disso, o descumprimento da legislação pode resultar em multas e penalidades severas.

Quer saber o que mudou, quem precisa se adaptar e quais são as novas exigências? Confira todos os detalhes e evite problemas no trânsito!

O transporte infantil no carro mudou com a nova Lei da Cadeirinha. Confira o que os motoristas precisam saber para evitar infrações e garantir a segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que mudou na Lei da Cadeirinha?

A regra anterior levava em conta apenas a idade da criança para definir o uso da cadeirinha. Agora, a altura também será um critério obrigatório.

Crianças com menos de 1,45 metro e até 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro, sempre com um assento adequado para garantir a segurança.

Aproveite e confira:

Tipos de assento para cada faixa etária

A nova legislação define regras mais detalhadas sobre o uso dos dispositivos de retenção. Veja o que mudou:

Bebês com menos de 1 ano : devem ser transportados em um bebê-conforto , sempre voltado para o sentido contrário ao movimento do carro .

: devem ser transportados em um , sempre voltado para o . Crianças de 1 a 4 anos : precisam usar uma cadeirinha própria , que deve ser escolhida conforme peso e altura.

: precisam usar uma , que deve ser escolhida conforme peso e altura. Crianças de 4 a 10 anos: devem utilizar um assento de elevação até atingirem 1,45 metro, quando passam a usar o cinto de segurança convencional.

Independentemente da idade, o transporte no banco dianteiro continua proibido, a menos que o veículo tenha apenas dois lugares.

Multas e penalidades para quem não seguir as regras

O descumprimento da nova lei pode gerar multas elevadas e outras penalidades. Motoristas flagrados transportando crianças sem o uso correto da cadeirinha podem pagar valores entre R$ 195,23 e R$ 880,41. Além disso, a infração é considerada gravíssima, resultando em sete pontos na carteira de habilitação.

Em casos mais sérios, onde a vida da criança esteja em risco, o condutor poderá ser responsabilizado legalmente, com penalidades ainda mais rígidas.

Por que a mudança na lei é importante?

Estudos indicam que o uso correto de dispositivos de retenção pode reduzir em até 70% os riscos de morte em acidentes.

Com a atualização das regras, o objetivo é garantir um padrão de segurança mais rigoroso, protegendo as crianças e reduzindo os impactos de colisões.

Como se adaptar às novas regras?

Para evitar problemas e garantir a segurança dos pequenos, pais e responsáveis precisam seguir algumas orientações:

Escolher o assento correto de acordo com a idade, peso e altura da criança.

de acordo com a idade, peso e altura da criança. Verificar a instalação da cadeirinha , garantindo que está fixada corretamente no carro.

, garantindo que está fixada corretamente no carro. Checar regularmente o estado do dispositivo, substituindo-o em caso de desgaste.

Além disso, a fiscalização será intensificada para garantir o cumprimento da lei. Por isso, é fundamental que todos fiquem atentos às novas exigências e evitem situações que possam gerar multas ou colocar as crianças em risco.