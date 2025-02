Dinheiro no FGTS pode ser retirado antes? Veja as regras para saque em 2025

O saque do FGTS pode ser feito em diversas situações. Confira quem tem direito, quais documentos são exigidos e como solicitar o benefício em 2025.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido aos trabalhadores com carteira assinada no Brasil.

De maneira geral, os valores depositados mensalmente pelos empregadores podem ser acessados em diversas situações.

Para evitar dificuldades no momento do saque, é importante conhecer as modalidades disponíveis e os documentos necessários para cada uma delas.

O FGTS tem regras específicas para saque em casos de aposentadoria, demissão e calamidade. Saiba quais modalidades estão disponíveis e como acessar o saldo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando o FGTS pode ser sacado?

O FGTS fica retido na conta vinculada do trabalhador e só pode ser retirado em situações específicas previstas em lei. Cada modalidade tem regras próprias, exigindo documentos específicos para a liberação do saldo.

1. Demissão sem justa causa

Trabalhadores dispensados sem justa causa podem sacar o saldo acumulado na conta do FGTS. Para isso, é necessário apresentar:

Documento de identificação com foto

Número do PIS/PASEP/NIS

Carteira de Trabalho

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT)

Se houver decisões judiciais relacionadas à rescisão, pode ser necessário apresentar documentação adicional.

2. Aposentadoria

Após a concessão da aposentadoria, o trabalhador tem direito ao saque integral do FGTS. Os documentos exigidos são:

Documento de identificação

Número do PIS/PASEP/NIS

Carteira de Trabalho

Comprovante de aposentadoria emitido pelo INSS

O valor disponível inclui todas as contas vinculadas ao FGTS.

3. Doenças graves

O trabalhador ou um dependente diagnosticado com doenças graves pode solicitar o saque do FGTS. Algumas das condições aceitas incluem:

Câncer (neoplasia maligna)

HIV/AIDS

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Insuficiência renal crônica

Doença em estágio terminal

A liberação dos valores exige a apresentação de laudos médicos, exames e atestado de saúde que comprovem a condição.

4. Aquisição da casa própria

O saldo do FGTS pode ser utilizado para compra, quitação ou amortização de financiamento imobiliário. Para isso, o trabalhador deve:

Ter no mínimo 3 anos de trabalho com FGTS

Não possuir imóvel próprio no município onde mora

Não ter financiamento ativo pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

A liberação do valor ocorre diretamente com a instituição financeira responsável pelo financiamento.

5. Saque-aniversário

A modalidade permite que o trabalhador retire parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Para aderir, basta:

Fazer a opção no aplicativo do FGTS

Aguardar a liberação do primeiro saque no mês seguinte à adesão

Ao escolher essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque integral em caso de demissão sem justa causa.

6. Calamidade pública

Se o município onde o trabalhador reside for atingido por um desastre natural, é possível sacar até R$ 6.220,00 do saldo do FGTS. A liberação depende do reconhecimento oficial da situação de calamidade pelo governo.

7. Rescisão de contrato por prazo determinado

Trabalhadores com contratos temporários podem sacar o FGTS ao término do vínculo. Os documentos exigidos incluem:

Carteira de Trabalho com anotação do contrato encerrado

com anotação do contrato encerrado Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho

8. Falecimento do trabalhador

Os dependentes ou herdeiros têm direito ao saque do FGTS caso o trabalhador venha a falecer. Para isso, é necessário apresentar:

Certidão de óbito

Documento de identificação dos beneficiários

Comprovação de dependência econômica ou inventário

9. Idade igual ou superior a 70 anos

Trabalhadores que completam 70 anos ou mais podem sacar o saldo integral do FGTS a qualquer momento.

10. Conta inativa por três anos

Se um trabalhador ficar três anos sem vínculo empregatício e não tiver movimentação na conta do FGTS, pode sacar o saldo acumulado.

11. Mudança de regime jurídico

Servidores públicos que deixam o regime celetista para ingressar no regime estatutário podem solicitar o saque do FGTS sem restrições de prazo.

Como solicitar o saque do FGTS?

Os trabalhadores podem solicitar o saque do FGTS por meio das seguintes opções:

Aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS)

(disponível para Android e iOS) Site da Caixa Econômica Federal

Agências da Caixa Econômica Federal

Para facilitar o atendimento, é importante reunir previamente todos os documentos exigidos para cada modalidade de saque.