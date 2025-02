Crédito consignado do INSS agora pode ser pago em até 96 meses

O prazo do crédito consignado do INSS foi ampliado para 96 meses. Entenda como essa mudança pode impactar os aposentados e pensionistas.

Boa notícia para aposentados e pensionistas do INSS! O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou uma mudança importante no crédito consignado: o prazo máximo de pagamento, antes limitado a 84 meses, agora foi ampliado para 96 meses.

A medida possibilita parcelas mais acessíveis, ajudando os segurados a reorganizar suas finanças sem comprometer tanto o orçamento mensal.

Quer saber como funciona essa mudança e se vale a pena estender o prazo do seu consignado? Confira todos os detalhes e veja como essa novidade pode impactar seu bolso!

Aposentados e pensionistas do INSS agora podem pagar o crédito consignado em até 96 meses. Veja como essa mudança pode beneficiar milhares de segurados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a nova regra?

A ampliação do prazo não altera apenas o tempo de pagamento, mas também traz novas possibilidades para os beneficiários. Entre as principais mudanças, destacam-se:

Parcelas menores : com mais tempo para pagar, os valores das prestações serão reduzidos, facilitando o orçamento mensal.

: com mais tempo para pagar, os valores das prestações serão reduzidos, facilitando o orçamento mensal. Mais flexibilidade : os segurados terão mais controle sobre as finanças, podendo equilibrar melhor as despesas.

: os segurados terão mais controle sobre as finanças, podendo equilibrar melhor as despesas. Acesso a valores maiores : o aumento do prazo pode permitir que os beneficiários solicitem empréstimos de valores mais altos.

: o aumento do prazo pode permitir que os beneficiários solicitem empréstimos de valores mais altos. Condições equiparadas aos servidores públicos: aposentados e pensionistas passam a ter regras semelhantes às de trabalhadores ativos.

O governo tomou essa decisão com base em estudos sobre a realidade financeira dos aposentados, levando em conta que muitos já possuem contratos de crédito consignado em andamento. Mais de 16 milhões de segurados utilizam esse tipo de empréstimo.

Quem pode aproveitar essa mudança?

A nova regra beneficia não apenas aposentados e pensionistas do INSS, mas também:

Famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) .

. Usuários do cartão de crédito consignado .

. Segurados que possuem o cartão consignado de benefício.

A decisão amplia o acesso ao crédito para diferentes grupos, reconhecendo que cada um tem suas próprias necessidades financeiras.

Impacto no orçamento das famílias

A ampliação do prazo de pagamento pode ajudar muitas pessoas a reduzir o valor das prestações, o que pode facilitar a organização financeira. Isso pode permitir que:

Sobra mais dinheiro no orçamento mensal .

. Outras dívidas possam ser quitadas com mais facilidade .

. A qualidade de vida melhore com menos compromissos financeiros apertados.

Embora o pagamento do empréstimo se estenda por mais tempo, a queda no valor das parcelas pode fazer a diferença para quem precisa aliviar as contas do mês.

Como será feita a implementação?

A nova regra será aplicada de forma gradual. O cronograma inclui:

Publicação de instruções normativas pelo INSS .

. Ajustes nos sistemas bancários para permitir os novos prazos .

. Disponibilização da nova condição pelas instituições financeiras .

. Oportunidade de renegociação para contratos antigos.

Os bancos que oferecem crédito consignado do INSS precisarão atualizar seus sistemas para que os segurados possam aproveitar a ampliação do prazo.

Taxas de juros e condições do crédito

Além do aumento do prazo, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou um novo teto para os juros:

1,8% ao mês para empréstimos pessoais .

. 2,46% ao mês para cartão de crédito consignado.

Essas taxas foram ajustadas para acompanhar o aumento da Taxa Selic, atualmente em 13,25% ao ano. Antes de contratar ou renegociar um empréstimo, é importante analisar as condições oferecidas pelos bancos.

Limites para o comprometimento da renda

Mesmo com o prazo maior, os beneficiários do INSS devem respeitar os limites de comprometimento do benefício com empréstimos consignados:

Até 45% do valor do benefício pode ser comprometido .

. 35% para empréstimos pessoais .

. 5% para o cartão de crédito consignado .

. 5% para o cartão consignado de benefício.

Esses limites ajudam a evitar um endividamento excessivo, garantindo que os segurados ainda tenham uma parte do benefício para cobrir despesas básicas.

Possíveis ajustes no futuro

O Ministério da Previdência Social continuará avaliando a necessidade de novas mudanças. Entre os fatores que podem influenciar futuras alterações estão:

Mudanças na Taxa Selic .

. Variação da inflação .

. Maior demanda por crédito consignado .

. Reações de bancos e segurados às novas condições.

O governo pretende acompanhar os efeitos da ampliação do prazo e, se necessário, realizar novas adaptações para atender melhor os beneficiários.