Como emitir o extrato do INSS? Veja todas as formas de consulta

O extrato de pagamentos do INSS permite acompanhar valores, descontos e datas de depósito. Veja como acessar pelo site, aplicativo ou atendimento presencial.

Acompanhar o pagamento do benefício é uma forma de garantir que tudo está correto e evitar surpresas financeiras.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza aos segurados uma maneira prática de consultar o extrato de pagamentos, seja pelo site oficial, aplicativo ou atendimento presencial. Com essa ferramenta, é possível conferir valores, datas de pagamento e descontos aplicados.

Com a modernização dos serviços, o acesso às informações ficou mais rápido e seguro, permitindo que aposentados e pensionistas acompanhem seus recebimentos sem precisar sair de casa.

Entenda como funciona o extrato de pagamentos do INSS e veja o passo a passo para consultar o documento.

Beneficiários do INSS podem consultar o extrato de pagamentos de forma simples e segura. Confira o passo a passo para acessar os valores e manter o controle financeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Por que o extrato de pagamentos do INSS é importante?

O extrato de pagamentos é um documento que reúne todas as informações sobre os valores recebidos pelo segurado. Consultar esse extrato regularmente pode ajudar a evitar erros e manter o controle sobre os depósitos. Nele, estão disponíveis os seguintes dados:

Valor do benefício recebido.

Descontos aplicados, como empréstimos consignados e imposto de renda.

Banco responsável pelo pagamento.

Data prevista para o depósito do benefício.

Além disso, o extrato permite que o segurado acompanhe qualquer alteração no valor do pagamento, garantindo mais segurança na gestão financeira.

Quais informações estão disponíveis no extrato?

Ao acessar o extrato, o segurado pode visualizar detalhes importantes sobre seus recebimentos, incluindo:

Número do benefício.

Mês de referência (competência do pagamento).

Valor bruto e líquido do benefício.

Descontos aplicados.

Data programada para o pagamento.

Banco e agência responsáveis pelo depósito.

Como consultar o extrato de pagamentos pelo Meu INSS?

O Meu INSS é a plataforma digital oficial do INSS, disponível tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Para acessar o extrato de pagamentos, é necessário possuir uma conta no portal gov.br, que dá acesso aos serviços digitais do governo.

Criando uma conta gov.br

Para acessar o Meu INSS, o primeiro passo é criar um login no gov.br. Veja como fazer isso:

Acesse o site gov.br pelo navegador. Clique na opção “Criar conta”. Preencha os dados solicitados, como CPF e nome completo. Escolha um método de validação, podendo ser por banco, certificado digital ou perguntas de segurança. Confirme as informações e finalize o cadastro.

Após a criação da conta, já será possível acessar o Meu INSS e utilizar os serviços disponíveis.

Consultando o extrato pelo aplicativo Meu INSS

Para quem deseja praticidade, o aplicativo Meu INSS está disponível para Android e iOS. O acesso ao extrato pode ser feito seguindo estes passos:

Baixe o aplicativo na loja oficial do seu smartphone. Faça login utilizando sua conta gov.br. No menu inicial, procure a opção “Extrato de Pagamento”. Selecione o mês desejado para visualizar as informações.

O aplicativo também permite que o usuário receba notificações sobre pagamentos futuros e outras atualizações do INSS.

Acessando o extrato pelo site do Meu INSS

Caso prefira utilizar o computador, a consulta pode ser feita pelo site oficial do Meu INSS.

Acesse o site gov.br/meuinss pelo navegador. Entre com seus dados da conta gov.br. Na página inicial, clique em “Do que você precisa?”. Digite “Extrato de Pagamento” e selecione a opção correspondente. Escolha o mês desejado e consulte os detalhes do pagamento.

O site oferece a mesma experiência do aplicativo, mas com a vantagem de possibilitar a impressão do extrato diretamente.

Atendimento presencial para consulta do extrato

Mesmo com o avanço das opções digitais, o atendimento presencial ainda está disponível para quem precisa resolver questões específicas.

Para ser atendido em uma agência do INSS, é necessário agendar um horário pelo telefone 135. Veja como funciona:

Ligue para o número 135. Solicite o agendamento para atendimento presencial. Compareça à agência na data e horário marcados. Leve seus documentos pessoais e o número do benefício.

Essa opção pode ser útil para quem tem dificuldades com tecnologia ou precisa de assistência detalhada para entender os valores do extrato.

Vantagens de acessar o extrato digitalmente

Utilizar o Meu INSS para consultar o extrato de pagamentos traz diversos benefícios, como:

Acesso rápido e seguro a qualquer momento.

Evita deslocamentos desnecessários até uma agência.

Facilidade para acompanhar valores e descontos aplicados.

Possibilidade de baixar e imprimir o extrato sempre que necessário.

A consulta digital permite que segurados tenham mais autonomia e controle sobre seus pagamentos, garantindo mais transparência no processo.