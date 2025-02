Cadastro no Bolsa Família está aberto! Confira os requisitos e como solicitar o benefício

Confira como se cadastrar no Bolsa Família 2025, quais documentos são exigidos e as regras para manter o benefício. Veja como garantir os pagamentos mensais.

Se você precisa de apoio financeiro, esta pode ser a sua chance! O Bolsa Família está com o cadastro aberto para novos beneficiários em 2025, garantindo suporte a famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

No entanto, para ter acesso ao benefício, é fundamental atender aos requisitos exigidos pelo governo e seguir o processo de inscrição corretamente.

Quer saber quem pode se cadastrar, quais documentos são necessários e como garantir o seu benefício? Confira todas as informações e veja como solicitar o Bolsa Família!

Saiba quem pode se inscrever no Bolsa Família, como funciona o processo de cadastramento e quais são os valores pagos às famílias em 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Bolsa Família?

O programa atende famílias que se enquadram em determinados critérios de renda e composição familiar. Para se tornar um beneficiário, é preciso:

Ter renda familiar per capita de até R$ 218 por mês

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Manter as informações atualizadas e cumprir as exigências do programa

Além da renda, o governo considera fatores como a presença de gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes no núcleo familiar.

Benefícios pagos pelo programa

O valor recebido por cada família varia conforme a composição e a condição socioeconômica. O Bolsa Família é formado por diferentes tipos de benefícios:

Benefício de Renda de Cidadania : R$ 142 por pessoa da família

: R$ 142 por pessoa da família Benefício Complementar : Pago para garantir que a soma dos benefícios atinja pelo menos R$ 600 por família

: Pago para garantir que a soma dos benefícios atinja pelo menos R$ 600 por família Benefício Primeira Infância : R$ 150 para cada criança de até sete anos

: R$ 150 para cada criança de até sete anos Benefício Variável Familiar : R$ 50 extras para gestantes e jovens de 7 a 18 anos

: R$ 50 extras para gestantes e jovens de 7 a 18 anos Benefício Variável Nutriz : R$ 50 para cada bebê com até sete meses de vida

: R$ 50 para cada bebê com até sete meses de vida Benefício Extraordinário de Transição: Garantido até maio de 2025 para evitar perdas financeiras com a mudança no programa

Como se cadastrar para receber o Bolsa Família?

Para ingressar no programa, a família deve estar registrada no Cadastro Único (CadÚnico). Esse cadastro é a principal ferramenta do governo para selecionar beneficiários de programas sociais.

Passo a passo para inscrição

Verifique se sua família se encaixa nos critérios de renda Separe todos os documentos necessários para o cadastro Encontre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo Marque um horário para atendimento, caso necessário Compareça ao CRAS com a documentação e realize a entrevista Aguarde a avaliação do governo e a possível inclusão no programa

Documentação necessária

Para realizar o cadastro, o responsável familiar deve apresentar:

Documento de identificação com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho)

(RG, CNH ou carteira de trabalho) CPF de todos os membros da família

Certidão de nascimento ou casamento

Comprovante de residência atualizado

Comprovante de matrícula escolar de crianças e adolescentes

Carteira de trabalho ou comprovante de renda, se houver

Manutenção do cadastro e atualizações

As informações do Cadastro Único devem ser atualizadas periodicamente. A atualização deve ser feita:

A cada dois anos, mesmo que não haja mudanças na família

Sempre que houver alterações na renda, endereço ou composição familiar

O não cumprimento dessa exigência pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício.

Exigências para continuar no Bolsa Família

Para garantir o pagamento contínuo do benefício, as famílias precisam cumprir algumas regras, chamadas de condicionalidades. Elas envolvem:

Educação : frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75% para jovens de 16 e 17 anos

: frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75% para jovens de 16 e 17 anos Saúde: manter a vacinação das crianças em dia, realizar o acompanhamento do crescimento e do estado nutricional e garantir o pré-natal das gestantes

Caso as condicionalidades não sejam cumpridas, a família pode receber advertências e até ter o benefício suspenso.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2025

O governo federal libera os pagamentos do Bolsa Família mensalmente, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O cronograma é sempre divulgado com antecedência para que os beneficiários possam se organizar.

Os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês. É importante acompanhar o calendário oficial para evitar atrasos no saque do benefício.

Como receber o benefício?

O pagamento do Bolsa Família pode ser acessado de diferentes formas:

Saque em agências da Caixa Econômica Federal

Saque em lotéricas e terminais do Caixa Aqui

Depósito direto em conta bancária da Caixa

Utilização do cartão magnético do programa para compras e pagamentos

Quem ainda não possui um cartão Bolsa Família pode solicitar a emissão pelo aplicativo Caixa Tem ou diretamente em uma agência da Caixa.