Auxílio Gás confirmado! Veja como consultar, calendário de pagamentos e quem pode receber

O Auxílio Gás será pago neste mês para milhares de famílias. Veja as regras, calendário atualizado e saiba como consultar seu benefício de forma simples e rápida.

Você certamente está ansioso pelo Auxílio Gás de fevereiro, um programa social criado para apoiar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha.

Administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o benefício é pago bimestralmente pela Caixa Econômica Federal e visa reduzir o impacto do custo do botijão de 13 kg no orçamento das famílias inscritas.

O pagamento é realizado conforme um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), garantindo que os beneficiários recebam os valores dentro do prazo estipulado pelo governo.

Como consultar o Auxílio Gás?

Para facilitar o acesso às informações sobre o benefício, a Caixa Econômica Federal disponibiliza diversos canais de consulta. Confira as opções disponíveis:

1. Aplicativo Caixa Tem

O Caixa Tem é uma das maneiras mais rápidas e acessíveis de consultar o Auxílio Gás. Para verificar sua situação, siga os passos:

Baixe o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular ( Android ou iOS ).

). Acesse sua conta com CPF e senha cadastrados.

cadastrados. No menu inicial, selecione a opção “Meus Benefícios” ou “Extrato” .

ou . Verifique as informações sobre o pagamento do Auxílio Gás.

2. Aplicativo Bolsa Família

Além do Caixa Tem, o aplicativo Bolsa Família também permite a consulta do benefício. Para isso:

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Gov.br.

cadastrados no Gov.br. No menu principal, acesse a seção destinada ao Auxílio Gás .

. Confira as informações sobre o seu benefício.

3. Site da Caixa Econômica Federal

Se preferir utilizar o computador, o site da Caixa também oferece a possibilidade de consulta. Veja como acessar:

Entre no site oficial da Caixa Econômica Federal .

. Acesse a área de Benefícios Sociais e selecione a opção Auxílio Gás .

e selecione a opção . Digite seu CPF e siga as instruções para verificar sua situação.

4. Atendimento Telefônico

Caso prefira obter informações por telefone, a Caixa disponibiliza um canal de atendimento:

Ligue para 111 e siga as instruções do atendimento eletrônico.

e siga as instruções do atendimento eletrônico. Tenha em mãos seu CPF e outros documentos para confirmação de identidade.

Aproveite e confira:

Quem pode receber o Auxílio Gás?

O programa é voltado para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Para ter direito ao benefício, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar inscrito no CadÚnico , com dados atualizados nos últimos 24 meses .

, com dados atualizados nos últimos . Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo .

. Famílias com renda total de até três salários mínimos também podem ser elegíveis.

A inclusão no programa ocorre de forma automática, mas a inscrição no CadÚnico não garante o benefício. O governo prioriza famílias em situação de maior vulnerabilidade social.

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás

Os depósitos do Auxílio Gás são feitos a cada dois meses e seguem um cronograma baseado no dígito final do NIS. Confira as datas:

Fevereiro : de 17 a 28, conforme o NIS do beneficiário.

: de 17 a 28, conforme o NIS do beneficiário. Abril : de 15 a 30.

: de 15 a 30. Junho : de 16 a 30.

: de 16 a 30. Agosto : de 18 a 29.

: de 18 a 29. Outubro : de 20 a 31.

: de 20 a 31. Dezembro: de 11 a 24.

Os valores são liberados de forma escalonada para evitar sobrecarga no sistema bancário e garantir que todos os beneficiários recebam o pagamento dentro do período estipulado.

Qual é o valor do Auxílio Gás?

O benefício é calculado com base no preço médio do botijão de 13 kg, determinado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Atualmente, o Auxílio Gás cobre 100% do valor médio nacional do botijão, garantindo que as famílias possam comprar o gás sem comprometer o orçamento.

Os valores podem variar a cada pagamento, já que o preço do gás muda conforme a política de reajuste do mercado.