Aposentados podem receber 25% a mais no benefício; veja como solicitar

Aposentados que precisam de assistência permanente podem solicitar um acréscimo de 25% na aposentadoria. Veja como funciona o benefício e como fazer o pedido.

Você sabia que alguns aposentados têm direito a um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria? Esse benefício é destinado àqueles que precisam de assistência permanente para realizar atividades do dia a dia, ajudando a cobrir os custos com cuidadores e cuidados especiais.

O adicional pode ser solicitado diretamente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e faz uma grande diferença no orçamento dos beneficiários.

Quer saber quem tem direito, quais documentos são necessários e como fazer a solicitação? Confira o passo a passo e veja como garantir esse aumento no seu benefício!

O INSS permite que aposentados por incapacidade permanente recebam um adicional de 25%. Confira os critérios e o passo a passo para solicitar.

Quem tem direito ao acréscimo de 25%?

Esse acréscimo é concedido exclusivamente para aposentados por incapacidade permanente que comprovem a necessidade de assistência de terceiros para tarefas do dia a dia.

O adicional não pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários e é válido enquanto persistir a condição de dependência de outra pessoa.

Doenças e condições que permitem a solicitação

Para ter direito ao acréscimo, o aposentado deve apresentar condições médicas que justifiquem a necessidade de assistência contínua. O INSS avalia cada caso, mas algumas condições que costumam ser aceitas incluem:

Cegueira total ;

; Perda de nove ou mais dedos das mãos ;

; Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores ;

; Perda dos membros inferiores acima dos pés, sem possibilidade de prótese ;

; Perda de uma das mãos e de ambos os pés, mesmo que a prótese seja possível ;

; Doença que exija permanência contínua no leito ;

; Alteração das faculdades mentais que comprometa a vida social e orgânica ;

; Incapacidade permanente para atividades da vida diária.

Cada caso é analisado individualmente, e o médico perito do INSS é responsável por avaliar a necessidade da assistência permanente.

Como funciona o cálculo do acréscimo?

O valor do acréscimo corresponde a 25% do total da aposentadoria recebida. O cálculo é feito da seguinte forma:

Se o aposentado recebe R$ 2.000,00 , o acréscimo será de R$ 500,00 , totalizando R$ 2.500,00 .

, o acréscimo será de , totalizando . Se o benefício for de R$ 3.000,00, o valor adicional será de R$ 750,00, elevando o total para R$ 3.750,00.

O acréscimo é permanente, desde que a necessidade de assistência seja comprovada e validada pelo INSS.

Como solicitar o acréscimo de 25% na aposentadoria?

O processo de solicitação do acréscimo segue alguns passos obrigatórios. Para garantir que o pedido seja analisado corretamente, é importante reunir toda a documentação necessária.

Passo 1: agendamento da perícia médica

O primeiro passo para solicitar o acréscimo é agendar uma perícia médica no INSS. O agendamento pode ser feito pelos seguintes canais:

Meu INSS (site ou aplicativo);

(site ou aplicativo); Central de atendimento 135.

Passo 2: documentação necessária

O aposentado precisa apresentar documentos que comprovem a necessidade de assistência contínua. Entre os principais estão:

Documento de identificação com foto e CPF ;

; Laudos médicos recentes que comprovem a condição de saúde ;

; Exames que indiquem a necessidade de assistência permanente ;

; Receitas médicas atualizadas.

O ideal é levar relatórios detalhados de médicos especialistas que acompanham o caso.

Passo 3: realização da perícia médica

No dia agendado, o aposentado deve comparecer à unidade do INSS para a perícia. O médico perito avaliará o estado de saúde do segurado e determinará se há necessidade de assistência permanente.

Passo 4: resultado da solicitação

Após a perícia, o INSS analisará o pedido e divulgará o resultado. A consulta pode ser feita pelo Meu INSS ou pela Central 135. Caso o acréscimo seja aprovado, o valor passa a ser pago junto com a aposentadoria mensalmente.

Qual é o prazo para análise do pedido?

O INSS tem até 45 dias para processar e responder ao pedido de acréscimo, podendo estender esse período com justificativa. Caso o benefício seja negado, o aposentado pode entrar com um recurso dentro de 30 dias após a negativa.

Para aumentar as chances de aprovação, é essencial apresentar documentação médica completa e seguir corretamente os procedimentos do INSS.