13º salário do INSS pode ser antecipado novamente em 2025; veja o que esperar

Aposentados aguardam definição sobre a antecipação do 13º salário do INSS. Veja quais são as expectativas e o que pode acontecer em 2025.

A expectativa sobre a antecipação do 13º salário do INSS continua em 2025, mas ainda sem uma definição oficial. Nos últimos anos, o governo optou por liberar o pagamento no primeiro semestre, proporcionando um alívio financeiro para milhões de aposentados e pensionistas.

No entanto, até o momento, o Ministério da Previdência Social não confirmou se a medida será repetida este ano, deixando muitos beneficiários em dúvida.

O que esperar para 2025? O pagamento será antecipado novamente? Confira as últimas atualizações e veja quais são as possibilidades para o 13º do INSS neste ano!

INSS ainda não confirmou se antecipará o 13º salário neste ano. Acompanhe as possíveis datas e os critérios para o pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Histórico da antecipação

Desde 2020, o INSS tem antecipado o pagamento do 13º salário, medida que visa proporcionar um suporte financeiro aos beneficiários logo nos primeiros meses do ano.

Entre os principais objetivos da antecipação, destacam-se:

Auxílio econômico aos beneficiários , garantindo um reforço financeiro antecipado.

, garantindo um reforço financeiro antecipado. Estímulo à economia local , já que muitos beneficiários utilizam o valor extra para consumo imediato.

, já que muitos beneficiários utilizam o valor extra para consumo imediato. Melhor gestão do fluxo de caixa do governo, permitindo a distribuição dos pagamentos ao longo do ano.

Aproveite e veja:

Expectativas para 2025

Ainda sem confirmação oficial, há uma expectativa de que o pagamento ocorra entre abril e maio, seguindo o mesmo modelo adotado em anos anteriores. Entre as possibilidades, podem ocorrer três cenários:

Manutenção do calendário de 2024 , com a primeira parcela paga em abril e a segunda em maio.

, com a primeira parcela paga em abril e a segunda em maio. Antecipação para os primeiros meses do ano , com liberação já no primeiro trimestre.

, com liberação já no primeiro trimestre. Adiamento para o segundo semestre, caso o governo opte por postergar os pagamentos.

Alguns fatores podem influenciar essa decisão, como a situação econômica do país, a disponibilidade orçamentária do governo e decisões políticas e administrativas.

Qual o valor do benefício?

O 13º salário do INSS equivale ao valor de um salário mínimo, que em 2025 está fixado em R$ 1.518,00.

O cálculo do benefício segue a proporção do tempo de recebimento no ano anterior:

Quem recebeu o benefício previdenciário durante os 12 meses do ano-base terá direito ao valor total.

Quem passou a receber o benefício ao longo do ano terá o 13º proporcional ao número de meses em que esteve vinculado ao INSS.

Consulta e acesso às informações

Os beneficiários podem acompanhar as atualizações sobre a antecipação do 13º salário pelos canais oficiais do INSS:

Aplicativo Meu INSS

Site oficial do INSS

Central telefônica 135

Para consultas, é necessário ter em mãos:

Número do benefício

CPF

Senha de acesso ao Meu INSS

Impacto fiscal da antecipação

A liberação antecipada do 13º salário afeta tanto os beneficiários quanto o governo.

Para os beneficiários , pode haver incidência de Imposto de Renda, dependendo do valor total recebido. O planejamento tributário anual pode ser necessário para evitar surpresas no momento da declaração.

, pode haver incidência de Imposto de Renda, dependendo do valor total recebido. O planejamento tributário anual pode ser necessário para evitar surpresas no momento da declaração. Para o governo, a antecipação representa um adiantamento de despesas previstas no orçamento, exigindo ajustes no fluxo de caixa da União.

Grupos beneficiados

A antecipação do 13º salário é destinada a diversas categorias de segurados do INSS, incluindo:

Aposentados

Pensionistas

Beneficiários de auxílios previdenciários de longa duração

No entanto, alguns benefícios assistenciais, como o BPC/LOAS, não recebem o 13º salário, pois não têm natureza previdenciária.

Dicas de planejamento financeiro

Enquanto aguardam a definição oficial da antecipação, os beneficiários podem se preparar financeiramente para utilizar o valor com mais eficiência. Algumas sugestões incluem:

Revisão do orçamento familiar , priorizando despesas essenciais.

, priorizando despesas essenciais. Identificação de necessidades prioritárias , como pagamento de contas ou compras urgentes.

, como pagamento de contas ou compras urgentes. Evitar comprometimento antecipado do valor, prevenindo dificuldades financeiras no segundo semestre.

Impacto na economia

A antecipação do 13º salário tem um efeito positivo na economia, impulsionando setores como:

Comércio varejista , com aumento no consumo de bens essenciais.

, com aumento no consumo de bens essenciais. Serviços , incluindo pagamentos de contas e quitação de dívidas.

, incluindo pagamentos de contas e quitação de dívidas. Turismo doméstico, aproveitando a renda extra para viagens.

Além disso, a injeção desse dinheiro na economia pode estimular a produção e gerar empregos temporários em algumas áreas.

Comparação com anos anteriores

A análise dos pagamentos antecipados nos últimos anos pode indicar a tendência para 2025. O histórico recente mostra que as datas costumam seguir um padrão:

Ano Primeira parcela Segunda parcela 2024 25 de abril 25 de maio 2023 24 de abril 25 de maio 2022 25 de abril 25 de maio

A regularidade nas datas sugere que o pagamento do 13º pode seguir o mesmo cronograma este ano, caso a antecipação seja confirmada.

Procedimentos administrativos para a antecipação

Antes da liberação do pagamento, o INSS segue uma série de etapas administrativas:

Avaliação da viabilidade orçamentária para garantir recursos suficientes. Aprovação pelo Ministério da Previdência Social para confirmar o calendário. Definição das datas de pagamento, levando em conta o fluxo de caixa do governo. Divulgação oficial para os beneficiários, feita por meio dos canais do INSS.

Os prazos estimados para esses processos são:

Decisão sobre a antecipação : até dois meses antes do primeiro pagamento .

: até . Divulgação do calendário: aproximadamente um mês antes do pagamento inicial.

Imposto de Renda sobre o 13º salário

A antecipação do 13º pode influenciar o cálculo do Imposto de Renda dos beneficiários.

Faixas de isenção: Pessoas que recebem até dois salários mínimos são isentas.

Pessoas que recebem são isentas. Isenção para portadores de doenças graves: Pessoas com determinadas condições médicas têm isenção específica.

O imposto incide sobre o valor total do 13º e pode ser necessário ajustar a declaração do ano seguinte para evitar cobranças indevidas.