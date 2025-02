Veja como solicitar o Auxílio-gás e garanta o benefício em FEVEREIRO

O Auxílio-gás será pago em fevereiro! Veja quem tem direito ao benefício, as datas de pagamento e como garantir o valor para sua família.

O Auxílio-gás nacional está confirmado para fevereiro, trazendo alívio para muitas famílias que dependem desse apoio financeiro para a compra do botijão de gás de 13 quilos.

Diante do alto custo do gás nos últimos anos, esse benefício se tornou uma ajuda essencial para quem está em situação de vulnerabilidade.

Embora existam discussões sobre mudanças no programa para 2025, as regras atuais permanecem as mesmas, garantindo que milhares de famílias continuem a receber esse auxílio. Se você quer saber se tem direito ao pagamento e como se cadastrar, confira os detalhes abaixo.

O pagamento do Auxílio-gás já tem calendário definido. Confira se sua família pode receber e veja como se cadastrar no programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Auxílio-gás em 2025?

Para ser beneficiado pelo Auxílio-gás, é necessário atender a algumas exigências:

Cadastro no CadÚnico – a família deve estar registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

– a família deve estar registrada no do Governo Federal. Renda familiar – a renda por pessoa no núcleo familiar deve ser de até meio salário mínimo , ou seja, R$ 759,00 em 2025 .

– a renda por pessoa no núcleo familiar deve ser de , ou seja, . Benefício de Prestação Continuada (BPC) – ter um integrante da família que receba o BPC do INSS também pode garantir o direito ao benefício.

– ter um integrante da família que receba o também pode garantir o direito ao benefício. Grupos prioritários – mulheres vítimas de violência doméstica e famílias em vulnerabilidade têm prioridade na seleção dos beneficiários.

Passo a passo para solicitar o Auxílio-gás

Se sua família se enquadra nos critérios, siga estas orientações para solicitar o benefício:

1. Cadastro no CRAS

Um representante da família deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para se inscrever ou atualizar os dados no CadÚnico.

2. Documentos necessários

Leve os seguintes documentos para o atendimento:

Documento de identidade com foto do responsável familiar;

do responsável familiar; CPF do responsável e de todos os integrantes da família ;

; Certidão de nascimento ou RG de todos os membros do grupo familiar;

de todos os membros do grupo familiar; Comprovante de residência atualizado.

3. Análise e aprovação

Após o cadastro, as informações da família serão analisadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). A inclusão no programa dependerá do cumprimento dos critérios e da disponibilidade de orçamento para novos beneficiários.

Calendário de pagamentos do Auxílio-gás em 2025

Os pagamentos do Auxílio-gás acontecem de forma bimestral. Para saber quando o valor será liberado, basta conferir o último dígito do seu Número de Identificação Social (NIS).

Datas de pagamento:

Final do NIS 1: 17/02, 15/04, 16/06, 18/08, 20/10, 10/12

17/02, 15/04, 16/06, 18/08, 20/10, 10/12 Final do NIS 2: 18/02, 16/04, 17/06, 19/08, 21/10, 11/12

18/02, 16/04, 17/06, 19/08, 21/10, 11/12 Final do NIS 3: 19/02, 17/04, 18/06, 20/08, 22/10, 12/12

19/02, 17/04, 18/06, 20/08, 22/10, 12/12 Final do NIS 4: 20/02, 22/04, 20/06, 21/08, 23/10, 15/12

20/02, 22/04, 20/06, 21/08, 23/10, 15/12 Final do NIS 5: 21/02, 23/04, 23/06, 22/08, 24/10, 16/12

21/02, 23/04, 23/06, 22/08, 24/10, 16/12 Final do NIS 6: 24/02, 24/04, 24/06, 25/08, 27/10, 17/12

24/02, 24/04, 24/06, 25/08, 27/10, 17/12 Final do NIS 7: 25/02, 25/04, 25/06, 26/08, 28/10, 18/12

25/02, 25/04, 25/06, 26/08, 28/10, 18/12 Final do NIS 8: 26/02, 28/04, 26/06, 27/08, 29/10, 19/12

26/02, 28/04, 26/06, 27/08, 29/10, 19/12 Final do NIS 9: 27/02, 29/04, 27/06, 28/08, 30/10, 22/12

27/02, 29/04, 27/06, 28/08, 30/10, 22/12 Final do NIS 0: 28/02, 30/04, 30/06, 29/08, 31/10, 23/12

Expansão do Auxílio-gás

Em 2024, o governo federal chegou a discutir um projeto de ampliação do Auxílio-gás, que poderia aumentar o número de beneficiários de 5,6 milhões para 20 milhões até dezembro de 2025.

Contudo, preocupações com o impacto financeiro levaram à suspensão dessa proposta, mantendo as regras inalteradas para 2025. Dessa forma, os pagamentos seguirão a estrutura já estabelecida, sem novos grupos incluídos neste momento.

Se você atende aos critérios para receber o Auxílio-gás, fique atento às datas de pagamento e às atualizações do programa. Para mais informações, consulte o CRAS ou os canais oficiais do governo.