Saiba como resgatar benefícios não sacados do INSS

O INSS permite que herdeiros e dependentes solicitem valores não recebidos por beneficiários falecidos. Veja como consultar, os documentos necessários e o prazo de liberação.

Muitas famílias não sabem, mas é possível resgatar benefícios previdenciários não sacados pelo segurado falecido. A perda de um ente querido já é um momento difícil, e lidar com questões burocráticas pode torná-lo ainda mais desafiador.

No entanto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permite que os familiares solicitem esses valores, garantindo que os direitos previdenciários sejam respeitados e o benefício não seja perdido.

Quer entender quem tem direito ao resgate, quais documentos são necessários e como fazer a solicitação? Confira o passo a passo e saiba como garantir esse direito!

O que é o resíduo do INSS?

O termo resíduo refere-se aos benefícios previdenciários que não foram sacados pelo segurado antes de seu falecimento.

Esse valor pode estar relacionado a aposentadorias, pensões e auxílios que já estavam liberados, mas não foram retirados a tempo.

Esses montantes não ficam retidos no sistema e podem ser solicitados por dependentes ou herdeiros do beneficiário.

Quem tem direito a solicitar os valores residuais?

A prioridade para receber o resíduo é concedida aos dependentes que já recebem ou têm direito à pensão por morte.

Se não houver dependentes diretos, os herdeiros legais podem fazer a solicitação, desde que apresentem os documentos exigidos, como um alvará judicial ou uma escritura pública de inventário e partilha.

Correção dos valores antes do pagamento

Os valores que ficaram pendentes no INSS passam por atualização monetária antes do pagamento. Isso significa que, desde a data em que o benefício deveria ter sido pago até o momento do saque, o montante sofre uma correção para manter seu poder de compra. Esse processo assegura que os herdeiros ou dependentes recebam um valor ajustado conforme os índices oficiais de inflação.

Como solicitar o resíduo do INSS?

O INSS oferece diferentes formas para que os interessados possam fazer o pedido do resíduo previdenciário. A solicitação pode ser realizada de forma online, por telefone ou presencialmente.

Canais de atendimento

Aplicativo Meu INSS: disponível para Android e iOS, permite a solicitação digital.

disponível para Android e iOS, permite a solicitação digital. Site do INSS: plataforma onde é possível acessar e preencher o pedido.

plataforma onde é possível acessar e preencher o pedido. Central de atendimento 135: canal telefônico para orientações e agendamentos.

Passo a passo para solicitar o valor

Acesse um dos canais disponíveis (app, site ou telefone). Localize a opção “Solicitar valor não recebido até a data do óbito”. Preencha o formulário com os dados do segurado e do requerente. Anexe os documentos exigidos. Envie a solicitação e aguarde a análise do INSS.

Quais documentos são necessários?

Para que o pedido seja aceito, é importante apresentar todos os documentos exigidos. Faltas ou erros na documentação podem causar atrasos no processo.

Documentos essenciais para todos os solicitantes

Certidão de óbito do segurado.

do segurado. Documento de identidade do requerente (RG, CNH ou passaporte).

do requerente (RG, CNH ou passaporte). CPF do requerente.

do requerente. Comprovante de residência atualizado .

. Dados bancários (conta corrente ou poupança em nome do requerente).

Documentos adicionais para herdeiros

Se o solicitante não for um dependente que recebe pensão por morte, será necessário apresentar:

Alvará judicial autorizando o saque.

autorizando o saque. Escritura pública de inventário e partilha, caso haja divisão do valor entre herdeiros.

Prazo médio para análise do pedido

O tempo necessário para a liberação do resíduo pode variar conforme a complexidade do caso e o volume de solicitações em análise no INSS. Em geral, os prazos são:

Atualização cadastral: pode levar de 5 a 45 dias.

pode levar de 5 a 45 dias. Comprovação de dependência e documentos adicionais: entre 30 e 60 dias.

entre 30 e 60 dias. Análise judicial de herdeiros sem dependentes diretos: até 90 dias.

Após a liberação, o pagamento é realizado diretamente na conta indicada pelo solicitante. Em alguns casos, o valor pode ser sacado em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.

Acompanhamento do processo

Os solicitantes podem verificar o andamento da solicitação nos mesmos canais utilizados para fazer o pedido:

Aplicativo Meu INSS

Site oficial do INSS

Central de atendimento 135

A atualização do valor do resíduo segue índices de correção monetária, garantindo que o montante final reflita a inflação acumulada desde a data original de pagamento.

Isso pode resultar em um valor maior do que o inicialmente previsto, especialmente quando há um longo intervalo entre o falecimento do segurado e a liberação do benefício.

Se você tem um parente que era beneficiário do INSS e não recebeu valores que estavam programados, é importante buscar essas informações e verificar se há direito ao resíduo.

Esse procedimento pode fazer diferença para muitas famílias e garantir que os valores previdenciários sejam devidamente repassados a quem tem direito.