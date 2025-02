Quando vou me aposentar? Veja como simular o tempo de contribuição

O INSS disponibiliza uma ferramenta que permite simular o tempo de contribuição e o valor da aposentadoria. Saiba como acessar e entender as regras atualizadas.

A aposentadoria é um dos momentos mais aguardados pelos trabalhadores, mas as constantes mudanças nas regras previdenciárias podem tornar o processo confuso.

Para ajudar nessa jornada, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma ferramenta digital que permite simular o tempo de contribuição e estimar o valor do benefício.

Com essa calculadora, você pode planejar sua aposentadoria de forma mais segura, evitando surpresas no futuro. Quer descobrir quando poderá se aposentar e qual será o valor do seu benefício? Veja como fazer a simulação e se preparar desde já!

Quer saber quando poderá se aposentar? O INSS oferece um simulador que calcula o tempo de contribuição e as novas regras da Previdência. Veja como usar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como acessar a simulação do INSS?

A simulação pode ser feita de forma prática pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial. O processo é rápido e gratuito, exigindo apenas algumas informações pessoais. Para acessar, siga os passos abaixo:

Entre no aplicativo Meu INSS ou acesse o site do INSS pelo computador.

Faça login com sua conta Gov.br .

. Escolha a opção “Simular Aposentadoria” .

. O sistema calcula automaticamente o tempo de contribuição e apresenta uma estimativa do benefício com base nos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) .

. Se houver contribuições faltando, o próprio usuário pode inserir manualmente.

É possível ajustar a idade e o tempo de contribuição para simular diferentes cenários.

Regras atuais para aposentadoria

A reforma da Previdência, aprovada em 2019, trouxe mudanças importantes. Atualmente, a idade mínima para aposentadoria é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Além disso, é necessário um tempo mínimo de contribuição:

Mulheres : pelo menos 15 anos de contribuição.

: pelo menos de contribuição. Homens: no mínimo 20 anos de contribuição.

Para quem já estava no mercado de trabalho antes da reforma, foram criadas regras de transição. Essas regras ajustam a idade mínima gradualmente até 2031, permitindo que trabalhadores se aposentem com requisitos diferentes.

Em 2024, a idade mínima exigida na transição é de 58 anos e 6 meses para mulheres e 63 anos e 6 meses para homens. O tempo mínimo de contribuição nessa modalidade é:

30 anos para mulheres.

para mulheres. 35 anos para homens.

A regra de pontos: uma alternativa

Além da idade mínima e do tempo de contribuição, existe a regra de pontos, que soma a idade do trabalhador ao tempo de contribuição. Em 2024, a pontuação mínima exigida é de 91 pontos para mulheres e 101 pontos para homens. Veja alguns exemplos:

Uma mulher com 61 anos e 30 anos de contribuição soma 91 pontos e pode se aposentar.

Um homem com 66 anos e 35 anos de contribuição alcança 101 pontos e pode solicitar o benefício.

Vantagens de simular a aposentadoria

A ferramenta de simulação do INSS traz vários benefícios para o trabalhador. Planejar a aposentadoria com antecedência evita incertezas e permite decisões mais seguras. Algumas vantagens desse recurso incluem:

Facilidade : o acesso pode ser feito pelo celular ou computador, sem burocracia.

: o acesso pode ser feito pelo celular ou computador, sem burocracia. Previsibilidade : permite visualizar o tempo que falta para a aposentadoria.

: permite visualizar o tempo que falta para a aposentadoria. Segurança : ajuda no planejamento financeiro e na organização para o futuro.

: ajuda no planejamento financeiro e na organização para o futuro. Flexibilidade: possibilita ajustes na simulação para diferentes cenários.

Com essas informações, fica mais fácil decidir o melhor momento para solicitar a aposentadoria. O uso dessa ferramenta pode fazer a diferença para quem deseja se planejar com mais tranquilidade.