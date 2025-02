Novos valores do INSS: confira a tabela e descubra quanto será descontado do seu salário

As contribuições ao INSS mudaram em fevereiro! Veja a nova tabela, os percentuais de desconto e como isso afeta seu salário.

Atenção, trabalhadores! A partir de fevereiro de 2025, os descontos do INSS sofrerão alterações, impactando diretamente o salário de quem trabalha com carteira assinada.

As novas alíquotas foram reajustadas com base na inflação acumulada de 4,77%, o que pode resultar em aumento, manutenção ou até mesmo redução na contribuição previdenciária, dependendo do valor do salário bruto.

Quer saber exatamente quanto será descontado do seu pagamento e como essas mudanças afetam o seu bolso? Confira a tabela atualizada do INSS e entenda os novos cálculos para a sua contribuição!

Com as novas regras do INSS, trabalhadores terão mudanças no desconto previdenciário. Confira a tabela e entenda como calcular o novo valor. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda na contribuição ao INSS em 2025?

Os valores das contribuições seguem um modelo progressivo, onde faixas salariais diferentes têm percentuais distintos de desconto.

Quem recebe salários menores paga uma porcentagem menor, enquanto aqueles com salários mais altos contribuem com uma alíquota maior.

A nova tabela de contribuição entrou em vigor no dia 1º de fevereiro e traz os seguintes percentuais:

Tabela de contribuição – trabalhadores do setor privado

Até R$ 1.518,00 → 7,5%

→ De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 → 9%

→ De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 → 12%

→ De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 → 14%

Tabela de contribuição – servidores públicos

Até R$ 1.518,00 → 7,5%

→ De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 → 9%

→ De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 → 12%

→ De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 → 14%

→ De R$ 8.157,42 a R$ 13.969,49 → 14,5%

→ De R$ 13.969,50 a R$ 27.938,95 → 16,5%

→ De R$ 27.938,96 a R$ 54.480,97 → 19%

→ Acima de R$ 54.480,97 → 22%

Como essas mudanças afetam os descontos no salário?

Se o salário do trabalhador permanecer o mesmo, o desconto do INSS pode ser menor em relação ao ano passado. No entanto, caso ocorra um aumento no salário bruto, o desconto será proporcionalmente maior.

Confira abaixo algumas simulações de como os descontos ficaram com as novas alíquotas em 2025:

Salário Bruto Desconto INSS 2024 Desconto INSS 2025 R$ 1.518,00 R$ 115,44 R$ 113,85 R$ 2.000,00 R$ 158,82 R$ 157,23 R$ 3.000,00 R$ 258,82 R$ 253,41 R$ 4.500,00 R$ 448,82 R$ 439,60 R$ 6.000,00 R$ 658,82 R$ 649,60 R$ 8.157,41 R$ 908,86 R$ 951,63

Segundo Emerson Lemos, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), esse reajuste acontece sempre no início do ano, mas os aumentos salariais variam conforme a empresa e a categoria profissional.

Dessa forma, muitos trabalhadores pagarão menos ao INSS por alguns meses, até que seus salários sejam reajustados.

Contribuição de autônomos e facultativos

Os trabalhadores autônomos e contribuintes facultativos também precisam seguir os novos percentuais. As alíquotas são calculadas sobre o valor do salário de contribuição, respeitando o salário mínimo vigente de R$ 1.518,00.

Para esses segurados, as alíquotas são:

5% do salário mínimo → Exclusivo para donas de casa de baixa renda inscritas no CadÚnico .

→ Exclusivo para . 11% do salário mínimo → Para quem deseja contribuir sem direito à aposentadoria por tempo de contribuição .

→ Para . 20% sobre qualquer valor de contribuição → Para quem deseja garantir todos os benefícios do INSS.

Por que é importante manter a contribuição em dia?

O pagamento ao INSS garante o acesso a benefícios como:

Aposentadoria por idade ou tempo de contribuição.

por idade ou tempo de contribuição. Auxílio-doença , caso o trabalhador fique incapacitado temporariamente para o trabalho.

, caso o trabalhador fique incapacitado temporariamente para o trabalho. Salário-maternidade , pago a mães em licença após o nascimento do filho.

, pago a mães em licença após o nascimento do filho. Pensão por morte, destinada aos dependentes do segurado falecido.

Essas mudanças na tabela do INSS impactam diretamente o orçamento dos trabalhadores, sendo essencial entender como o desconto é aplicado e como ele pode variar ao longo do ano.

Se você trabalha com carteira assinada ou contribui como autônomo, fique atento aos novos valores e consulte seu contracheque para verificar os descontos corretamente.