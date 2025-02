Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar os novos valores; veja como

Pagamentos do INSS de fevereiro já começaram. Confira o calendário oficial, os valores reajustados e saiba como consultar o extrato do benefício.

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já começaram a receber os pagamentos referentes ao calendário de 2025.

Os depósitos são realizados conforme o valor do benefício e o número final do cartão de pagamento, sem considerar o dígito verificador.

No dia 3 de fevereiro, os pagamentos serão destinados a dois grupos de beneficiários: aqueles que possuem NIS final 6 e recebem até um salário mínimo (R$ 1.518), além dos que têm NIS final 1 e 6 e recebem valores superiores ao piso previdenciário.

Aposentados e pensionistas recebem novos valores do INSS neste mês. Veja quem tem direito ao reajuste e como verificar seu pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Reajuste nos valores dos benefícios

Os segurados que recebem acima de um salário mínimo tiveram um ajuste com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), resultando em um aumento de 4,77%. No caso dos beneficiários que começaram a receber seus pagamentos após janeiro de 2024, o reajuste será proporcional ao tempo de concessão do benefício.

Com essa atualização, o teto previdenciário foi reajustado de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41. Para saber exatamente quanto será depositado, os segurados podem consultar o extrato de pagamentos no site ou aplicativo Meu INSS.

Número de beneficiários do INSS

O INSS atualmente atende milhões de brasileiros, distribuídos entre diferentes faixas de pagamento. Os dados apontam que:

12,2 milhões de segurados recebem acima do salário mínimo.

recebem acima do salário mínimo. 28,5 milhões de beneficiários recebem valores equivalentes ao piso previdenciário.

recebem valores equivalentes ao piso previdenciário. 10,6 mil segurados recebem o valor máximo permitido pela Previdência Social.

A maioria dos beneficiários (cerca de 70%) recebe o salário mínimo como base de cálculo, o que reforça a importância dos reajustes anuais para manutenção do poder de compra desse grupo.

Calendário de pagamentos do INSS em fevereiro

O cronograma segue o número final do benefício (NIS), desconsiderando o dígito verificador. Confira as datas:

Quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.518)

Final 1: 27 de janeiro

27 de janeiro Final 2: 28 de janeiro

28 de janeiro Final 3: 29 de janeiro

29 de janeiro Final 4: 30 de janeiro

30 de janeiro Final 5: 31 de janeiro

31 de janeiro Final 6: 3 de fevereiro

3 de fevereiro Final 7: 4 de fevereiro

4 de fevereiro Final 8: 5 de fevereiro

5 de fevereiro Final 9: 6 de fevereiro

6 de fevereiro Final 0: 7 de fevereiro

Quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 3 de fevereiro

3 de fevereiro Finais 2 e 7: 4 de fevereiro

4 de fevereiro Finais 3 e 8: 5 de fevereiro

5 de fevereiro Finais 4 e 9: 6 de fevereiro

6 de fevereiro Finais 5 e 0: 7 de fevereiro

Como consultar o extrato do benefício?

Os segurados podem acompanhar o valor e a data do pagamento acessando os canais digitais do INSS. O procedimento é simples e pode ser feito sem sair de casa:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS). Faça login com CPF e senha cadastrada. No menu principal, clique na opção “Extrato de Contribuição”. Baixe o documento em PDF para visualizar o valor e detalhes do benefício.

Esse acompanhamento permite que os beneficiários tenham mais controle sobre seus pagamentos e consigam planejar melhor o orçamento mensal.

Atenção ao calendário oficial

Com os pagamentos sendo liberados, é importante que os segurados estejam atentos às datas e regras estabelecidas pelo INSS. O cronograma segue um fluxo organizado para evitar sobrecarga nas agências bancárias e garantir que os depósitos sejam feitos de forma eficiente.

Para facilitar o acesso às informações, os beneficiários podem utilizar os serviços digitais do INSS ou buscar atendimento em agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que realizam os pagamentos.

Se conhece alguém que recebe aposentadoria, pensão ou outro benefício previdenciário, compartilhe essas informações para que todos possam se manter atualizados e evitar contratempos.