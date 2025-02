Governo lança cartão exclusivo para MEIs com crédito e débito sem anuidade

Microempreendedores já podem solicitar um cartão de crédito e débito sem anuidade. Veja como funciona e quais são os benefícios oferecidos pelo Banco do Brasil.

Ótima notícia para os Microempreendedores Individuais (MEIs)! O governo, em parceria com o Banco do Brasil, acaba de lançar um cartão exclusivo, com funções de crédito e débito, sem cobrança de anuidade.

A novidade chega para facilitar a gestão financeira dos pequenos negócios, oferecendo mais praticidade e benefícios exclusivos para quem é MEI.

Quer saber como solicitar o cartão e aproveitar todas as vantagens? Confira os detalhes e veja como essa solução pode ajudar no crescimento do seu negócio!

O governo lançou um cartão sem anuidade exclusivo para MEIs. Saiba como solicitar, quais vantagens estão disponíveis e como acessar o crédito para seu negócio. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo cartão para MEIs?

O lançamento aconteceu durante a MPE Week, um evento voltado ao crescimento de micro e pequenos negócios. A iniciativa busca fornecer mais suporte financeiro para os empreendedores que lidam com desafios diários na administração de suas atividades.

O cartão é aceito tanto na função débito quanto crédito, permitindo compras à vista e parceladas. Além disso, os usuários podem acessar serviços exclusivos voltados para a gestão financeira.

Confira:

Quais são os benefícios do cartão?

O cartão foi desenvolvido para atender às necessidades dos MEIs, proporcionando mais praticidade e controle financeiro. Veja algumas das principais vantagens:

Zero anuidade: elimina custos extras, permitindo economia para o empreendedor.

elimina custos extras, permitindo economia para o empreendedor. Função débito e crédito: possibilita transações flexíveis para diferentes tipos de compras.

possibilita transações flexíveis para diferentes tipos de compras. Controle de gastos: facilita a organização financeira e ajuda na administração do negócio.

facilita a organização financeira e ajuda na administração do negócio. Acesso à Liga PJ: plataforma gratuita de capacitação para microempreendedores.

Além disso, o cartão contém a marca MEI e um QR Code que direciona o usuário ao Portal do Empreendedor, onde é possível encontrar serviços e informações essenciais para a evolução do negócio.

Recompensas pelo uso do cartão

Os clientes que utilizarem o novo cartão terão acesso ao Universo Ourocard, um programa que oferece vantagens e prêmios para os usuários. Os pontos podem ser acumulados ao realizar transações como:

Compras no crédito.

Pagamentos de contas com o cartão.

Cadastro da fatura em débito automático.

Criação de uma chave Pix.

Entre as recompensas disponíveis estão vouchers de lojas e serviços, créditos em aplicativos de transporte e descontos em compras online.

Conta PJ MEI no Banco do Brasil

Para complementar a iniciativa, o Banco do Brasil disponibiliza a Conta PJ MEI, que pode ser aberta digitalmente. Essa conta oferece soluções que auxiliam na organização financeira dos empreendedores.

Os principais benefícios incluem:

Antecipação de recebíveis de vendas realizadas no crédito.

de vendas realizadas no crédito. Maquininha da Cielo, facilitando transações com clientes.

facilitando transações com clientes. Acesso a microcrédito e capital de giro para investimento no negócio.

Como solicitar o cartão para MEI?

O processo para solicitar o novo cartão é simples e pode ser feito digitalmente. Os interessados devem seguir os seguintes passos:

Acessar o Portal do Empreendedor. Realizar o cadastro informando os dados da empresa. Aguardar a análise de crédito realizada pelo Banco do Brasil. Se aprovado, o cartão será enviado ao endereço cadastrado.

Regularização de dívidas pelo programa Desenrola

Para os empreendedores que possuem pendências financeiras, o governo também lançou o Desenrola Pequenos Negócios, um programa voltado à renegociação de dívidas.

Essa iniciativa oferece condições facilitadas de pagamento, permitindo que os MEIs regularizem sua situação e voltem a ter acesso ao crédito.

Com essa nova medida, o governo busca fortalecer os pequenos negócios e proporcionar mais estabilidade financeira para os microempreendedores brasileiros.