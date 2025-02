Erosão costeira coloca cidade brasileira em risco; entenda o avanço do mar na cidade

Atafona sofre com a erosão costeira e vê o mar avançar sobre suas ruas e casas. Veja o que está acontecendo e quais medidas podem ser tomadas.

No litoral norte do Rio de Janeiro, a cidade de Atafona enfrenta um problema que se intensifica a cada ano. O avanço do mar já destruiu casas, ruas e estabelecimentos comerciais, deixando moradores sem alternativas.

O que antes era visto como uma ameaça distante se tornou uma realidade preocupante para a comunidade.

Desde a década de 1960, o mar tem engolido parte da cidade, modificando a paisagem e impactando a vida dos moradores. A pesca e o turismo, atividades essenciais para a economia local, sofrem com os danos causados pela erosão costeira.

Com o agravamento da situação, projetos comunitários e ações emergenciais tentam minimizar os efeitos da destruição.

O avanço do mar em Atafona já destruiu casas e compromete a economia local. Entenda as causas da erosão e o que esperar para o futuro da cidade. (Foto: divulgação).

Impactos da erosão: infraestrutura e economia ameaçadas

O avanço do mar compromete a infraestrutura de Atafona, tornando ruas intransitáveis e danificando redes de esgoto e energia elétrica. A cidade lida com frequentes apagões e dificuldades de acesso a serviços básicos.

Para os moradores, os prejuízos vão além da destruição física. A pesca, uma das principais fontes de renda da região, está sendo afetada pela degradação dos ecossistemas marinhos. O turismo também sofre, já que as praias desaparecem e visitantes deixam de frequentar a cidade.

A população busca soluções para conter os danos, e iniciativas como o SOS Atafona tentam pressionar as autoridades para medidas urgentes. A comunidade cobra um plano de adaptação que inclua ações de curto e longo prazo, evitando o colapso da cidade.

O que causa a erosão em Atafona?

A localização de Atafona, na foz do rio Paraíba do Sul, já a torna vulnerável à erosão. No entanto, a ação humana acelerou esse processo, tornando o avanço do mar ainda mais severo.

A construção de barragens ao longo do rio reduziu o fluxo de sedimentos que ajudavam a manter as praias. Além disso, a extração excessiva de areia das dunas remove uma barreira natural que protegia a orla.

Outro fator preocupante é o aumento do nível do mar. Com o aquecimento global, o derretimento das geleiras e a expansão térmica dos oceanos elevam o nível da água e intensificam as ressacas. As tempestades costeiras se tornam mais fortes, levando embora ainda mais terras da região.

O que esperar para o futuro?

Nos últimos 30 anos, o nível do mar em Atafona subiu 13 centímetros, e as previsões indicam que até 2050, esse número pode chegar a 21 centímetros. Com isso, o avanço do mar tende a se intensificar, causando mais danos à cidade.

Para minimizar o problema, especialistas defendem a necessidade de investimentos em infraestrutura costeira, como barreiras físicas e reflorestamento de áreas de proteção natural.

No entanto, essas medidas só serão eficazes se forem acompanhadas de ações globais para reduzir os efeitos das mudanças climáticas.

A situação de Atafona reflete um problema que atinge diversas cidades litorâneas no Brasil e no mundo. A erosão costeira é uma ameaça crescente, que exige planejamento e políticas públicas eficientes para evitar prejuízos ainda maiores.