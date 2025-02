Como ligar para o INSS e resolver sua aposentadoria pelo telefone? Descubra agora

O telefone do INSS permite agendar perícias, consultar benefícios e tirar dúvidas sobre aposentadoria. Veja como funciona o atendimento pelo 135.

Muitos brasileiros não sabem, mas é possível entrar em contato com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sem precisar ir até uma agência.

O telefone 135 permite que segurados e beneficiários consultem informações, agendem serviços e tirem dúvidas sobre aposentadorias, pensões e outros benefícios.

Com uma simples ligação, é possível ter acesso a diversos serviços previdenciários sem burocracia. Saiba mais nas linhas a seguir.

Precisa falar com o INSS? Saiba como ligar para a Central 135 e resolver suas pendências previdenciárias sem precisar sair de casa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o INSS e por que é importante?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável pelo pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios para trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. Ele garante proteção financeira a milhões de brasileiros em momentos como doença, acidente, maternidade ou aposentadoria.

Entre os principais serviços prestados pelo INSS, estão:

Aposentadorias

Pensão por morte

Auxílio-doença e auxílio-acidente

Salário-maternidade

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Consulta e emissão de extratos previdenciários

Para garantir que os segurados tenham acesso a esses direitos, o INSS disponibiliza o telefone 135, um canal direto e acessível para atendimento.

Confira também:

Quais serviços podem ser solicitados pelo telefone do INSS?

A Central 135 permite que os segurados realizem diversas solicitações sem sair de casa. Entre os principais serviços disponíveis, estão:

Agendamento de perícias médicas

Consulta sobre o andamento de benefícios

Pedido de aposentadoria e pensão

Informações sobre contribuições e tempo de serviço

Consulta de extratos e comprovantes de pagamento

Atualização de dados cadastrais

Orientação sobre documentos e prazos

Além desses serviços, o telefone do INSS também pode ser utilizado para denúncias, reclamações e esclarecimento de dúvidas sobre a Previdência Social.

Qual o número oficial para falar com o INSS?

O número oficial do INSS é 135. Esse é o único canal telefônico autorizado pelo governo federal para atendimento previdenciário.

O atendimento pelo 135 está disponível para ligações feitas de telefone fixo e celular, sem custo para o usuário.

O antigo número 0800 728 0191 foi desativado, e qualquer outro telefone que ofereça atendimento do INSS pode ser um canal não oficial.

Horário de funcionamento do telefone do INSS

A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Aos domingos e feriados, o atendimento ocorre apenas por meio do serviço eletrônico, permitindo a consulta de informações automáticas.

Esse horário estendido facilita o contato dos segurados, evitando filas em agências e reduzindo a necessidade de deslocamento.

Como funciona o atendimento pelo telefone do INSS?

O atendimento no telefone 135 é dividido em duas etapas: atendimento eletrônico e atendimento com um agente do INSS.

Passo a passo para falar com o INSS

Ligue para o número 135. Escolha o idioma de atendimento (português ou espanhol). Ouça as opções do atendimento eletrônico e selecione a que corresponde à sua necessidade. Para falar com um atendente, escolha a opção de atendimento humano. Informe CPF e outros dados quando solicitado. Aguarde para ser atendido e explique sua solicitação.

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos documentos como CPF, número do benefício e carteira de trabalho, caso necessário.

Quem pode ligar para o INSS?

O atendimento pelo 135 é aberto a todos os cidadãos brasileiros, independentemente de estarem ou não recebendo algum benefício previdenciário.

Podem utilizar o serviço:

Trabalhadores com carteira assinada que querem informações sobre aposentadoria e contribuições.

que querem informações sobre aposentadoria e contribuições. Aposentados e pensionistas que precisam consultar pagamentos ou atualizar dados.

que precisam consultar pagamentos ou atualizar dados. Contribuintes individuais que desejam verificar o tempo de contribuição e direitos previdenciários.

que desejam verificar o tempo de contribuição e direitos previdenciários. Empregadores e empresas que precisam resolver questões previdenciárias.

Onde mais consultar informações do INSS?

Além do telefone 135, os segurados podem acessar informações e serviços online pelo portal Meu INSS, disponível no site e aplicativo para celular.

No Meu INSS, é possível: