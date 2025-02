INSS libera solicitação digital do auxílio-doença; saiba como funciona o pedido

O auxílio-doença do INSS agora pode ser solicitado online. Veja quem tem direito e como pedir o benefício sem sair de casa.

O auxílio-doença é um benefício concedido pelo INSS para pessoas que, devido a doença ou acidente, não conseguem trabalhar temporariamente.

O processo de solicitação foi simplificado e agora pode ser feito totalmente online, sem a necessidade de comparecimento presencial.

Se a incapacidade para o trabalho durar mais de 15 dias consecutivos, o segurado pode ter direito ao benefício. Durante a análise, o INSS determinará se a condição é temporária ou se pode levar a uma aposentadoria por invalidez.

Segurados do INSS podem solicitar o auxílio-doença sem precisar ir a uma agência. Confira os requisitos e como acompanhar o pedido. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o auxílio-doença?

Para ter direito ao auxílio-doença, é necessário:

Estar incapacitado para o trabalho por motivo de doença ou acidente.

por motivo de doença ou acidente. Ter contribuído para o INSS pelo período mínimo exigido, salvo em casos de acidente ou doenças graves.

pelo período mínimo exigido, salvo em casos de acidente ou doenças graves. Passar por uma perícia médica caso seja solicitado pelo INSS.

Veja também:

Como solicitar o auxílio-doença online?

O pedido do benefício pode ser feito diretamente pelo portal Meu INSS, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Veja o passo a passo:

Acesse o portal Meu INSS pelo site ou aplicativo. Faça login com CPF e senha cadastrada. Selecione “Benefício por Incapacidade” e siga as instruções. Aguarde a análise do pedido e, se necessário, agende uma perícia médica.

Caso o sistema esteja fora do ar ou seja necessário mais esclarecimentos, o segurado pode ligar para a Central 135 e obter informações.

Quais documentos são necessários?

Antes de solicitar o benefício, é importante reunir toda a documentação exigida.

Para o titular do pedido:

Documento de identificação (RG, CIN, CNH ou CTPS).

(RG, CIN, CNH ou CTPS). CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Para pedidos feitos por representantes legais:

Documento de identificação do segurado e do representante .

. CPF do segurado e do representante .

. Procuração ou termo de representação legal, como tutela ou curatela.

O INSS pode solicitar documentos adicionais, então é importante acompanhar o status do pedido.

Quanto tempo demora a resposta do INSS?

O tempo para fazer o pedido leva poucos minutos, mas a análise pode demorar algumas semanas. Não há um prazo fixo, pois o tempo de resposta pode variar de acordo com a demanda.

Para acompanhar o andamento da solicitação, basta seguir estes passos:

Acesse o Meu INSS e faça login. Clique em “Consultar Pedidos” e localize sua solicitação. Selecione a opção “Detalhar” para verificar o status do benefício.

Se o pedido for aprovado, o segurado receberá os pagamentos conforme o calendário do INSS. Caso seja negado, é possível entrar com recurso para tentar a revisão da decisão.