INSS alerta beneficiários sobre fraudes! Saiba como reconhecer e onde buscar atendimento seguro

Golpes envolvendo o INSS têm se espalhado por e-mails e redes sociais. Veja como evitar fraudes e saiba quais são os canais de atendimento oficiais.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem adotado medidas para garantir que seus beneficiários tenham acesso seguro aos serviços previdenciários.

O aumento de tentativas de fraude e informações falsas tem preocupado segurados, tornando ainda mais importante conhecer os canais oficiais de atendimento.

Nos últimos meses, fraudes e golpes têm se espalhado por e-mails, redes sociais e mensagens de aplicativos. Para evitar problemas, é fundamental saber reconhecer comunicações falsas e adotar cuidados básicos ao buscar atendimento do INSS.

O INSS reforça alertas sobre tentativas de fraude contra segurados. Saiba como identificar golpes e onde buscar atendimento com segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como se proteger?

Muitas fraudes acontecem porque os criminosos tentam se passar pelo INSS para obter dados pessoais. Confira algumas práticas suspeitas e veja como evitar cair em golpes.

E-mails e mensagens suspeitas

O INSS não envia e-mails nem mensagens diretas solicitando informações pessoais. Se receber qualquer comunicação por esses meios, siga estas orientações:

Não forneça dados pessoais por e-mail ou redes sociais.

por e-mail ou redes sociais. Desconfie de mensagens com links suspeitos ou solicitações de senhas.

ou solicitações de senhas. Não abra anexos de remetentes desconhecidos, pois podem conter vírus.

Perfis falsos nas redes sociais

As redes sociais do INSS servem apenas para informações gerais, sem atendimento individual. No entanto, contas falsas surgem com frequência tentando enganar segurados. Para evitar problemas:

Verifique se a página é oficial antes de interagir.

antes de interagir. Não envie dados pessoais em mensagens privadas ou comentários.

ou comentários. Denuncie perfis suspeitos diretamente nas plataformas.

Visitas domiciliares não solicitadas

O INSS não faz visitas surpresa para coletar documentos ou informações. Se alguém aparecer em sua casa alegando ser um servidor do instituto, siga estes passos:

Peça identificação oficial e confirme se a visita foi agendada.

e confirme se a visita foi agendada. Não entregue documentos nem assine papéis sem certeza da origem.

sem certeza da origem. Em caso de suspeita, entre em contato com a polícia.

Confira também:

Canais oficiais de atendimento do INSS

Para garantir um atendimento seguro, o INSS disponibiliza três canais oficiais. Utilizar esses meios evita fraudes e permite que o segurado resolva suas pendências com mais facilidade.

Aplicativo Meu INSS

O Meu INSS é uma plataforma digital que facilita o acesso a diversos serviços previdenciários. O aplicativo está disponível para smartphones e tablets e oferece recursos como:

Consulta de extratos de pagamento .

. Agendamento de perícias médicas .

. Solicitação de benefícios .

. Atualização de dados cadastrais.

Para utilizar, basta criar um login seguro e manter a senha protegida.

Portal Meu INSS

A versão online do Meu INSS pode ser acessada diretamente pelo navegador. As funções são as mesmas do aplicativo, com a vantagem de uma visualização maior e mais confortável. O login deve ser feito com os mesmos dados cadastrados no app.

Central Telefônica 135

Quem prefere atendimento por telefone pode entrar em contato pelo 135, que funciona em horário estendido. Os atendentes estão preparados para ajudar em diferentes serviços, como:

Consulta de benefícios .

. Agendamento de atendimento presencial .

. Dúvidas sobre documentação e processos.

O INSS nunca solicita senhas ou dados bancários por telefone. Se alguém pedir essas informações, desconfie e encerre a ligação.

Manter-se informado e utilizar apenas os canais oficiais do INSS é a melhor forma de evitar fraudes e garantir um atendimento seguro.