Conta de luz alta? Veja como um VILÃO oculto pode estar consumindo energia sem você notar

Sua TV pode estar gastando energia mesmo desligada. Veja como evitar desperdícios e reduzir o valor da conta de luz.

Nos meses mais quentes do ano, muitas famílias percebem um aumento na conta de luz. O uso constante de ventiladores e ar-condicionado costuma ser apontado como a principal causa, mas um outro eletrodoméstico pode estar elevando o consumo sem que muitos percebam: a televisão.

Ao contrário do que muitos pensam, mesmo desligada pelo controle remoto, a TV continua consumindo energia no chamado modo de espera.

Por sua vez, esse consumo pode representar entre 10% e 20% do valor total da fatura, o que faz uma grande diferença no orçamento no fim do mês.

O modo de espera da TV pode aumentar o consumo de eletricidade. Confira formas simples de economizar na conta de luz. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Smart TVs gastam mais energia no modo de espera

As Smart TVs podem consumir ainda mais energia do que os modelos comuns. Como ficam conectadas à internet o tempo todo, continuam utilizando eletricidade mesmo quando parecem estar desligadas.

Isso acontece porque essas TVs realizam atualizações automáticas e mantêm funções ativas, o que aumenta o consumo.

Quanto mais aparelhos eletrônicos ligados na tomada sem necessidade, maior será o gasto na conta de luz. Muitas pessoas não percebem, mas além da televisão, outros equipamentos como micro-ondas, videogames, computadores e cafeteiras também seguem consumindo energia quando não estão sendo usados.

Confira também:

Como reduzir o consumo de energia da TV?

Algumas mudanças simples podem fazer diferença no consumo de energia, ajudando a reduzir o valor da conta de luz. Veja o que pode ser feito:

Desconectar a TV da tomada quando não estiver em uso – se a televisão ficar desligada por longos períodos, retirar o plugue da tomada pode ajudar a reduzir o consumo.

– se a televisão ficar desligada por longos períodos, retirar o plugue da tomada pode ajudar a reduzir o consumo. Utilizar filtros de linha com botão de desligamento – esses dispositivos permitem cortar a energia de vários aparelhos ao mesmo tempo, sem precisar desconectá-los da tomada individualmente.

– esses dispositivos permitem cortar a energia de vários aparelhos ao mesmo tempo, sem precisar desconectá-los da tomada individualmente. Ajustar o brilho da tela – diminuir o brilho da TV pode reduzir o consumo de energia sem comprometer a qualidade da imagem.

– diminuir o brilho da TV pode reduzir o consumo de energia sem comprometer a qualidade da imagem. Desativar funções que não são necessárias – algumas Smart TVs mantêm conexões ativas mesmo quando estão desligadas. Desativar atualizações automáticas e assistentes virtuais pode ajudar a economizar.

Benefícios de desligar os aparelhos da tomada

Tomar cuidado com o consumo de energia desnecessário pode trazer várias vantagens para o bolso e para o meio ambiente. Veja alguns benefícios:

Menos gastos com eletricidade – reduzir o consumo pode ajudar a baixar a conta de luz todos os meses.

– reduzir o consumo pode ajudar a baixar a conta de luz todos os meses. Maior durabilidade dos aparelhos – desconectar os equipamentos da tomada pode evitar desgastes causados pelo funcionamento contínuo.

– desconectar os equipamentos da tomada pode evitar desgastes causados pelo funcionamento contínuo. Preservação de recursos naturais – menos consumo significa menor impacto ambiental, ajudando a reduzir a demanda por energia elétrica.

Pequenos hábitos diários podem fazer uma grande diferença no final do mês. Avaliar quais aparelhos permanecem consumindo energia mesmo quando não estão sendo usados pode ser um bom começo para reduzir desperdícios e manter as contas sob controle.