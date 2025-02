Benefícios de fevereiro: veja quem pode receber Bolsa Família, Auxílio-gás e desconto na conta de luz

O governo liberou os pagamentos de fevereiro do Bolsa Família, Auxílio-gás e Tarifa Social. Veja quem pode receber e como garantir o benefício.

Fevereiro chega trazendo não apenas o carnaval, mas também a liberação de benefícios sociais, previdenciários e trabalhistas.

Para muitas famílias, esses pagamentos representam um reforço financeiro importante, principalmente diante do custo de vida elevado.

O governo federal já definiu os calendários de pagamento para programas como Bolsa Família, Auxílio-gás e Tarifa Social de Energia Elétrica. Confira quem pode receber e como funcionam esses benefícios.

Bolsa Família

O Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do país, terá seus pagamentos iniciados em 17 de fevereiro. O benefício atenderá mais de 20 milhões de famílias, conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento Social.

Para receber o Bolsa Família, é necessário:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) .

. Ter renda per capita de até R$ 218 por mês.

Os pagamentos seguem o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Veja o calendário:

NIS final 1 – 17 de fevereiro

– 17 de fevereiro NIS final 2 – 18 de fevereiro

– 18 de fevereiro NIS final 3 – 19 de fevereiro

– 19 de fevereiro NIS final 4 – 20 de fevereiro

– 20 de fevereiro NIS final 5 – 21 de fevereiro

– 21 de fevereiro NIS final 6 – 24 de fevereiro

– 24 de fevereiro NIS final 7 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro NIS final 8 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro NIS final 9 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro NIS final 0 – 28 de fevereiro

Moradores de regiões em situação de emergência ou calamidade pública terão prioridade no pagamento, recebendo na primeira data do calendário.

Auxílio-gás

O Auxílio-gás retorna em fevereiro, sendo o primeiro pagamento de 2025. O benefício é destinado a mais de 5 milhões de famílias que precisam de ajuda para comprar o botijão de gás de cozinha.

Para receber, é necessário:

Estar inscrito no CadÚnico .

. Ter renda per capita de até meio salário mínimo .

. Residir com pelo menos um beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O pagamento seguirá o mesmo calendário do Bolsa Família, conforme o final do NIS do beneficiário.

Tarifa Social de Energia Elétrica

A Tarifa Social de Energia Elétrica oferece descontos que podem chegar a 65% na conta de luz, ajudando a reduzir os custos das famílias de baixa renda.

Podem receber o desconto:

Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo .

. Idosos acima de 65 anos que recebem o BPC .

. Pessoas com deficiência que recebem o BPC .

. Famílias indígenas e quilombolas registradas no CadÚnico .

. Famílias com renda de até três salários mínimos que tenham um membro com deficiência que utilize aparelhos elétricos.

A inscrição no benefício é automática, desde que os dados do CadÚnico estejam atualizados. O titular do cadastro precisa ser o mesmo que aparece na conta de energia, para que o desconto seja aplicado corretamente.

Fevereiro será um mês importante para muitas famílias que dependem desses benefícios. Estar atento aos prazos e requisitos é fundamental para garantir o recebimento sem problemas.