Novo golpe do CPF usa nome da Receita Federal para enganar brasileiros

Golpistas estão se passando pela Receita Federal para aplicar fraudes com o CPF. Veja como identificar mensagens falsas e proteger seus dados.

A Receita Federal do Brasil emitiu um comunicado urgente sobre um golpe que está sendo aplicado em todo o país, usando o nome do órgão para enganar cidadãos e obter informações financeiras.

O esquema fraudulento não tem restrição de público e pode atingir qualquer pessoa, independentemente do número final do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Esse tipo de fraude tem se tornado cada vez mais comum, e o objetivo dos criminosos é roubar dados pessoais e financeiros por meio de e-mails falsos que parecem ser comunicações oficiais da Receita.

Para evitar cair nesse golpe, é fundamental conhecer os métodos utilizados pelos golpistas, os sinais de alerta e as formas seguras de verificar informações oficiais.

A Receita Federal alertou sobre um golpe que pode suspender seu CPF falsamente. Saiba como reconhecer e-mails suspeitos e evitar prejuízos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que diz o alerta da Receita Federal?

A Receita Federal identificou uma grande circulação de e-mails falsos enviados a contribuintes, informando sobre supostas irregularidades no CPF.

O conteúdo dessas mensagens é elaborado para gerar pânico e induzir a vítima a agir rapidamente, sem verificar a veracidade da informação.

Os fraudadores utilizam elementos visuais que imitam documentos oficiais da Receita, como logotipos e cores institucionais, para enganar as pessoas.

Além disso, os e-mails frequentemente incluem prazos curtos para que o destinatário resolva a situação, criando um senso de urgência.

Os principais riscos envolvem roubo de dados pessoais, instalação de vírus no dispositivo da vítima e até mesmo a solicitação de pagamentos falsos, alegando a necessidade de regularização de pendências.

Como funciona o golpe do CPF?

Os criminosos elaboram mensagens falsas informando que o CPF do destinatário está irregular, suspenso ou bloqueado, supostamente devido a pendências na Receita Federal. As mensagens podem trazer ameaças como:

Suspensão do CPF caso a situação não seja resolvida dentro de um prazo específico.

caso a situação não seja resolvida dentro de um prazo específico. Bloqueio de contas bancárias e restrições para realizar transações financeiras.

e restrições para realizar transações financeiras. Impedimento na emissão de documentos oficiais, como passaporte e carteira de motorista.

Para enganar as vítimas, os golpistas incluem links maliciosos, que direcionam para páginas falsas muito semelhantes ao site da Receita Federal.

Essas páginas solicitam dados pessoais, bancários e, em alguns casos, exigem o pagamento de uma suposta taxa de R$ 124,60 para regularizar a situação.

Como identificar um e-mail falso da Receita Federal?

Para não cair nesse tipo de golpe, é importante observar alguns sinais de alerta ao receber uma mensagem suspeita:

Endereço do remetente : e-mails oficiais da Receita Federal sempre terminam em gov.br . Se o domínio for diferente, como .com, .net ou variações estranhas , trata-se de um golpe.

: e-mails oficiais da Receita Federal sempre terminam em . Se o domínio for diferente, como , trata-se de um golpe. Linguagem e formatação : golpistas frequentemente cometem erros gramaticais e ortográficos . Mensagens legítimas da Receita são escritas de maneira formal e correta.

: golpistas frequentemente cometem . Mensagens legítimas da Receita são escritas de maneira formal e correta. Tons alarmistas e senso de urgência : golpes desse tipo costumam utilizar termos como “urgente” , “última chance” , “pendência imediata” e “CPF suspenso” em vermelho ou em negrito para gerar pânico.

: golpes desse tipo costumam utilizar termos como , , e em vermelho ou em negrito para gerar pânico. Links suspeitos : se o e-mail pede para clicar em um link para resolver a pendência, não clique! Acesse o site oficial da Receita digitando o endereço diretamente no navegador.

: se o e-mail pede para clicar em um link para resolver a pendência, Acesse o site oficial da Receita digitando o endereço diretamente no navegador. Anexos duvidosos: a Receita não envia anexos em e-mails, pois documentos oficiais são disponibilizados somente por meio do Portal e-CAC após login seguro.

Como verificar se há pendências no CPF?

Se você recebeu um e-mail ou mensagem informando sobre problemas no seu CPF, não clique em links e nem forneça dados pessoais antes de confirmar a informação nos canais oficiais.

Para consultar a situação do CPF de forma segura, siga os seguintes passos:

Acesse o site oficial da Receita Federal : digite diretamente no navegador www.gov.br/receitafederal e procure pela opção “Consulta CPF”.

: digite diretamente no navegador e procure pela opção “Consulta CPF”. Use o Portal e-CAC : se precisar de mais detalhes sobre sua situação fiscal, entre no e-CAC com login seguro e veja se há alguma pendência real vinculada ao seu CPF.

: se precisar de mais detalhes sobre sua situação fiscal, entre no com login seguro e veja se há alguma pendência real vinculada ao seu CPF. Ligue para a Receita Federal: o telefone oficial de atendimento ao cidadão é o 146. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com o órgão.

O que fazer se você caiu no golpe?

Se você suspeita que forneceu informações pessoais para golpistas ou realizou algum pagamento indevido, tome as seguintes providências imediatamente:

Entre em contato com o seu banco e informe sobre a fraude para tentar bloquear transações suspeitas.

e informe sobre a fraude para tentar bloquear transações suspeitas. Registre um boletim de ocorrência online ou na delegacia mais próxima.

online ou na delegacia mais próxima. Monitore suas contas bancárias e histórico de crédito para identificar movimentações estranhas.

para identificar movimentações estranhas. Troque suas senhas de e-mails, bancos e outros serviços importantes.

Além disso, denuncie tentativas de golpe à Receita Federal para que as autoridades possam investigar e tomar as medidas necessárias.

Dicas para evitar golpes financeiros

Para se proteger contra fraudes, mantenha sempre uma postura preventiva:

Desconfie de mensagens alarmistas exigindo ações imediatas.

exigindo ações imediatas. Nunca forneça dados pessoais por telefone, e-mail ou WhatsApp.

Ative autenticação em dois fatores nos seus acessos bancários e contas digitais.

nos seus acessos bancários e contas digitais. Mantenha um antivírus atualizado no seu computador e celular.

no seu computador e celular. Evite clicar em links de mensagens não solicitadas.

Com a evolução das fraudes digitais, o conhecimento é a melhor ferramenta para se proteger. O golpe do CPF se aproveita do medo e da urgência para enganar cidadãos, mas seguir boas práticas de segurança pode impedir que você caia nesse tipo de esquema.

Seja sempre cauteloso ao receber mensagens inesperadas e compartilhe essas informações com familiares e amigos para que todos fiquem atentos. A conscientização é o primeiro passo para evitar fraudes!