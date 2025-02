Moedas raras de 10 centavos podem valer até R$ 120 – veja como identificá-las

Algumas moedas de 10 centavos podem valer até R$ 120 no mercado de colecionadores. Veja como identificar e vender a sua.

Em meio às moedas que passam despercebidas no dia a dia, algumas podem ter um valor bem maior do que o nominal.

No Brasil, muitas dessas peças raras ainda estão em circulação, e a maioria das pessoas sequer imagina o quanto elas podem valer no mercado de colecionadores.

Entre as mais procuradas estão as moedas de 10 centavos da primeira série do Plano Real, lançadas entre 1994 e 1997. Alguns detalhes específicos fazem com que esses itens sejam valorizados por numismatas, e quem tem uma dessas guardada pode encontrar uma boa oportunidade de negócio.

A moeda de 10 centavos do Plano Real pode ter um valor muito maior do que você imagina. Descubra como reconhecer as mais raras. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que torna as moedas de 10 centavos raras?

Embora essas moedas ainda sejam aceitas normalmente no comércio, algumas variantes possuem características especiais que as tornam mais valiosas.

Um dos principais fatores que influenciam esse valor é a variação conhecida como reverso invertido, um erro de fabricação que desperta grande interesse entre colecionadores.

Especificações das moedas de 10 centavos do Plano Real

Segundo informações do Banco Central, essas moedas possuem as seguintes características:

Material : Aço inoxidável

: Aço inoxidável Diâmetro : 22,0 mm

: 22,0 mm Peso : 3,59 g

: 3,59 g Espessura : 1,20 mm

: 1,20 mm Borda : Lisa

: Lisa Início da circulação : 1º de julho de 1994

: 1º de julho de 1994 Anverso : Efígie da República com os dizeres “BRASIL” e ramos de louro estilizados

: Efígie da República com os dizeres “BRASIL” e ramos de louro estilizados Reverso: Valor da moeda, data e ramos de louro estilizados

Como identificar uma moeda de 10 centavos com reverso invertido?

O reverso invertido acontece quando a parte de trás da moeda aparece de cabeça para baixo em relação à frente. Esse erro ocorre durante o processo de cunhagem e faz com que a moeda se torne uma raridade no meio da numismática.

Para identificar se sua moeda tem essa variação, basta seguir este teste simples:

Segure a moeda com a face principal voltada para você. Gire-a no sentido vertical (de baixo para cima). Se o outro lado aparecer de cabeça para baixo, você tem uma moeda com reverso invertido.

Esse detalhe pode multiplicar o valor da moeda no mercado de colecionadores, chegando a valer até R$ 120, dependendo do estado de conservação e da demanda entre os interessados.

O impacto do Plano Real na valorização de moedas

O Plano Real, implementado em 1994, não apenas estabilizou a economia brasileira, mas também gerou uma série de moedas que se tornaram verdadeiros itens de colecionador.

Muitas dessas peças, que inicialmente circularam em larga escala, hoje são consideradas raridades devido a pequenos erros de fabricação ou edições limitadas.

Especialistas apontam que muitas dessas moedas ainda podem ser encontradas no dia a dia, e a valorização tende a aumentar com o tempo, especialmente à medida que ficam mais escassas.

Como vender moedas raras?

Se você identificou uma moeda potencialmente valiosa, o primeiro passo é buscar uma avaliação em feiras de numismática, grupos especializados ou plataformas online. Algumas opções para comercializar essas moedas incluem:

Grupos e fóruns de colecionadores nas redes sociais.

nas redes sociais. Plataformas de venda online , como Mercado Livre e Shopee.

, como Mercado Livre e Shopee. Feiras de numismática, onde compradores especializados avaliam e adquirem moedas raras.

Além disso, o estado de conservação é um fator determinante no valor da moeda, por isso, é importante evitar manuseá-las em excesso e armazená-las corretamente para preservar os detalhes originais.

Ficar atento ao troco recebido diariamente pode levar a descobertas surpreendentes e até mesmo gerar uma renda extra inesperada. Muitas pessoas já conseguiram vender moedas de 10 centavos por valores muito superiores ao que imaginavam.