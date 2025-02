INSS divulga calendário do BPC para fevereiro: confira as novas regras e valores

O INSS divulgou o calendário de pagamentos do BPC para fevereiro. Veja as novas regras e como manter seu benefício atualizado para evitar cortes.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa de assistência social voltado para idosos e pessoas com deficiência que não possuem condições de sustento próprio.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou o cronograma de pagamentos para fevereiro de 2025, e é importante que os beneficiários acompanhem as datas para garantir o planejamento adequado de suas finanças.

Além do calendário, o BPC passou por algumas atualizações que impactam a solicitação e a manutenção do benefício. Entre as mudanças, estão novas regras para avaliação de deficiência, exigência de cadastro atualizado e ajustes na forma de cálculo da renda familiar.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) passou por mudanças. Confira as datas de pagamento, os critérios atualizados e como garantir que seu benefício não seja suspenso. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o BPC?

O BPC é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e tem como objetivo proporcionar um suporte financeiro mensal a pessoas que não têm condições de prover o próprio sustento e não contribuem para a previdência.

Os grupos que podem solicitar o benefício são:

Idosos com idade igual ou superior a 65 anos

com idade igual ou superior a Pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem limitação para participação plena na sociedade

Diferente da aposentadoria, o BPC não exige tempo de contribuição ao INSS. No entanto, é necessário atender a critérios de renda e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para ter acesso ao benefício.

Qual é o valor do BPC em 2025?

Os beneficiários do BPC recebem um salário mínimo mensal, que em 2025 foi reajustado para R$ 1.518,00. Esse valor não inclui décimo terceiro nem pensão por morte, já que o BPC não é um benefício previdenciário.

Calendário de pagamentos do BPC – fevereiro de 2025

O INSS organiza os depósitos do BPC com base no último dígito do Número do Benefício (NB). Veja as datas programadas para os pagamentos deste mês:

24 de fevereiro – Benefícios com final 1

– Benefícios com final 25 de fevereiro – Benefícios com final 2

– Benefícios com final 26 de fevereiro – Benefícios com final 3

– Benefícios com final 27 de fevereiro – Benefícios com final 4

– Benefícios com final 28 de fevereiro – Benefícios com final 5

– Benefícios com final 6 de março – Benefícios com final 6

– Benefícios com final 7 de março – Benefícios com final 7

– Benefícios com final 10 de março – Benefícios com final 8

– Benefícios com final 11 de março – Benefícios com final 9

– Benefícios com final 12 de março – Benefícios com final 0

Os pagamentos são realizados diretamente na conta bancária cadastrada pelo beneficiário, podendo ser acessados via Cartão Cidadão, conta corrente ou poupança.

Critérios para receber o BPC

Para ter direito ao BPC, os beneficiários devem atender aos seguintes requisitos:

Ter renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo , ou seja, R$ 379,50 em 2025

, ou seja, em 2025 Não receber outro benefício da Seguridade Social , como aposentadoria ou pensão

, como aposentadoria ou pensão Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com informações atualizadas nos últimos 24 meses

com informações atualizadas nos últimos No caso de pessoas com deficiência, comprovar a condição por meio de perícia médica realizada pelo INSS

Novas regras para o BPC em 2025

Recentes mudanças foram implementadas para garantir maior controle na concessão do benefício e evitar fraudes. Veja as principais alterações:

Avaliação médica e social mais rigorosa

Os beneficiários com menos de 65 anos devem passar por uma análise médica detalhada, com especificação da Classificação Internacional de Doenças (CID). Esse processo é obrigatório para confirmar se a deficiência limita a participação social da pessoa.

Registro biométrico obrigatório

A partir de 2025, a coleta de biometria será exigida tanto para novos beneficiários quanto para aqueles que já recebem o BPC. O objetivo dessa medida é evitar fraudes e garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente.

Atualização do CadÚnico

Os beneficiários devem manter os dados no CadÚnico atualizados a cada 24 meses. Informações desatualizadas podem levar à suspensão do pagamento até que a regularização seja feita.

Como funciona o cálculo da renda familiar para o BPC?

O critério de renda é um dos mais importantes para a concessão do BPC. No entanto, algumas regras permitem a exclusão de determinados valores da renda familiar, facilitando a aprovação do benefício para quem realmente precisa.

Os valores que não entram no cálculo da renda incluem:

Outro BPC recebido na mesma família

Benefícios previdenciários de até um salário mínimo recebidos por membros do grupo familiar

Rendimentos de estágio ou contrato de aprendizagem

Auxílios temporários ou indenizações relacionadas a desastres naturais

Essa regra possibilita que mais famílias tenham acesso ao benefício sem ultrapassar o limite de renda estabelecido.

Como solicitar o BPC?

O processo de solicitação do BPC pode ser feito online ou presencialmente.

Pelo site ou aplicativo Meu INSS:

Acesse o Meu INSS pelo site ou aplicativo Faça login com CPF e senha cadastrada Clique em “Novo Pedido” Busque por “Benefício Assistencial” e selecione a opção BPC Siga as instruções e envie os documentos necessários

Presencialmente:

Se preferir, a solicitação pode ser feita em uma agência do INSS, mediante agendamento prévio pelo telefone 135. O atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) também pode auxiliar no cadastro e na inscrição no CadÚnico.

Com todas essas informações, os beneficiários podem acompanhar o calendário de pagamentos, entender as novas exigências e garantir que o benefício continue sendo pago regularmente.