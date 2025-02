Dinheiro no bolso antes do tempo! Veja como ANTECIPAR o Abono Salarial em 2025

Governo antecipa pagamento do PIS-Pasep para o primeiro trimestre de 2025. Veja quem tem direito e como essa mudança impacta os trabalhadores.

Uma notícia animadora para os trabalhadores brasileiros: o governo federal anunciou a antecipação do abono salarial PIS-Pasep para o primeiro trimestre de 2025.

A mudança representa uma alteração significativa no cronograma tradicional, que normalmente ocorre no segundo semestre do ano.

A medida é especialmente relevante, pois acompanha o reajuste do salário mínimo para R$ 1.518, beneficiando milhões de trabalhadores do setor privado e servidores públicos.

Além de proporcionar um alívio financeiro para os beneficiários, a antecipação dos pagamentos deve injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia nacional.

Isso pode resultar em um fortalecimento dos setores de comércio e serviços, especialmente em um período que tende a ser marcado por despesas acumuladas, como impostos e o início do ano letivo.

PIS-Pasep será pago antes do previsto em 2025, injetando bilhões na economia. Confira o novo calendário e os valores reajustados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial em 2025?

Para receber o abono salarial, é necessário que os trabalhadores atendam a alguns critérios estabelecidos. Os requisitos são os seguintes:

Estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos ;

; Ter exercido atividade formal remunerada por pelo menos 30 dias em 2023 ;

por pelo menos ; Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base;

mensais no ano-base; Ter seus dados corretamente informados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial.

O valor do benefício é proporcional ao tempo de trabalho no ano-base. Por exemplo, quem trabalhou apenas um mês poderá receber R$ 127, enquanto aqueles que estiverem empregados durante todo o ano de 2023 poderão acessar o valor máximo de R$ 1.518.

Aproveite e veja também:

Calendário de pagamento do PIS/Pasep em 2025

A nova programação de pagamentos estabelece que os repasses do PIS, voltado para o setor privado, seguirão o mês de nascimento do trabalhador.

O Pasep, destinado aos servidores públicos, terá os pagamentos organizados de acordo com o número final de inscrição. Confira as principais datas:

PIS (Setor Privado):

Nascidos em janeiro: pagamento a partir de 17 de fevereiro de 2025 ;

pagamento a partir de ; Nascidos em fevereiro: pagamento a partir de 17 de março de 2025 ;

pagamento a partir de ; Nascidos em março e abril: pagamento a partir de 15 de abril de 2025 ;

pagamento a partir de ; Nascidos em maio e junho: pagamento a partir de 15 de maio de 2025 ;

pagamento a partir de ; Nascidos em julho e agosto: pagamento a partir de 16 de junho de 2025 ;

pagamento a partir de ; Nascidos em setembro e outubro: pagamento a partir de 15 de julho de 2025 ;

pagamento a partir de ; Nascidos em novembro e dezembro: pagamento a partir de 15 de agosto de 2025.

Pasep (Servidores Públicos):

Final 0: pagamento a partir de 17 de fevereiro de 2025 ;

pagamento a partir de ; Final 1: pagamento a partir de 17 de março de 2025 ;

pagamento a partir de ; Finais 2 e 3: pagamento a partir de 15 de abril de 2025 ;

pagamento a partir de ; Finais 4 e 5: pagamento a partir de 15 de maio de 2025 ;

pagamento a partir de ; Finais 6 e 7: pagamento a partir de 16 de junho de 2025 ;

pagamento a partir de ; Finais 8 e 9: pagamento a partir de 15 de julho de 2025.

O prazo final para saque será 29 de dezembro de 2025, garantindo que todos os trabalhadores tenham tempo suficiente para acessar seus valores.

Impacto econômico e redistribuição de renda

Os programas PIS e Pasep, criados na década de 1970, têm como objetivo integrar os trabalhadores ao crescimento econômico do Brasil.

Com a antecipação do pagamento em 2025, espera-se que essa medida beneficie não apenas os trabalhadores, mas também estimule a economia local, impulsionando setores-chave e contribuindo para uma movimentação financeira significativa no início do ano.

Os beneficiários podem verificar a situação do PIS-Pasep através dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Não perca essa oportunidade de garantir seu direito e ajudar a movimentar a economia local!

Fique atento às datas e requisitos para não perder essa chance de reforçar seu orçamento. Compartilhe essas informações com amigos e familiares que possam se beneficiar, e vamos juntos aproveitar essa oportunidade!