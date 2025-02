Seu IPVA pode sair mais barato! Confira os estados que dão desconto no imposto

O IPVA 2025 já está sendo cobrado em vários estados. Veja quais locais oferecem desconto para pagamento à vista até fevereiro e como aproveitar essa vantagem.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 já começou a ser cobrado em diversos estados do país. O valor do tributo varia conforme a alíquota aplicada sobre o preço do veículo, que é estabelecida anualmente pelo governo estadual.

Para quem busca economizar, pagar à vista nos primeiros meses do ano pode garantir um desconto significativo, dependendo da localidade.

Com o início do ano, muitas despesas se acumulam, tornando qualquer oportunidade de redução de custos ainda mais relevante.

Os estados que oferecem desconto para pagamento antecipado do IPVA 2025 já divulgaram seus calendários, e aqueles que quitarem o imposto à vista até fevereiro podem garantir reduções mais vantajosas.

Estados como RS e PI garantem descontos para quem pagar o IPVA antecipadamente. Confira se o seu estado oferece esse benefício e como garantir a redução. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Estados que concedem desconto no IPVA 2025

Por se tratar de um imposto estadual, as regras de desconto variam conforme cada estado. Enquanto algumas unidades da federação concedem reduções expressivas, outras não oferecem nenhum tipo de abatimento. Veja alguns exemplos:

Rio Grande do Sul : quem quitar o IPVA até 28 de fevereiro pode garantir até 22,40% de desconto .

: quem quitar o IPVA até pode garantir . Piauí : o pagamento à vista até 28 de fevereiro assegura um desconto de até 10% .

: o pagamento à vista até assegura um desconto de . São Paulo: a Secretaria da Fazenda do estado não oferece mais descontos para quem pagar o imposto em fevereiro.

Para saber as condições do seu estado, consulte o site da Secretaria da Fazenda local e verifique as opções de pagamento disponíveis.

Veja só:

IPVA 2025: pagar à vista ou parcelado?

Muitos proprietários de veículos ficam em dúvida sobre qual a melhor forma de pagar o IPVA: à vista ou parcelado. Cada opção tem seus pontos positivos e negativos, e a escolha ideal depende da organização financeira de cada contribuinte.

Forma de Pagamento Vantagens Desvantagens À vista Desconto sobre o valor total Necessário ter o valor integral disponível Parcelado Divide o pagamento em meses, aliviando o orçamento Pode gerar esquecimento e juros em caso de atraso

Independentemente da escolha, o pagamento do IPVA é uma obrigação para todos os proprietários de veículos. Além disso, manter o tributo em dia evita problemas com a documentação do carro e possíveis multas.

Como solicitar isenção do IPVA?

Em alguns casos, o proprietário do veículo pode ter direito à isenção do IPVA, dependendo das regras do estado. Geralmente, os principais beneficiados são:

Pessoas com deficiência (PcD);

Proprietários de veículos com mais de 20 anos de fabricação (em alguns estados, o limite pode ser 10 ou 15 anos);

(em alguns estados, o limite pode ser 10 ou 15 anos); Taxistas e motoristas de aplicativos cadastrados;

Veículos de transporte público, como ônibus e vans escolares.

O pedido de isenção deve ser feito diretamente na Secretaria da Fazenda do estado, seguindo as exigências específicas de cada localidade.

Para mais informações sobre o IPVA 2025, consulte os órgãos responsáveis pela arrecadação no seu estado e veja como garantir descontos ou benefícios disponíveis.