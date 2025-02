Quando é que o Bolsa Família vai voltar? Pagamentos de fevereiro são anunciados; veja o calendário

Pagamentos do Bolsa Família de janeiro foram concluídos. Veja como movimentar seu benefício pelo Caixa Tem ou sacar presencialmente.

O governo federal finalizou na última sexta-feira, 31 de janeiro, os pagamentos referentes ao mês de janeiro do Bolsa Família.

O programa, que é o maior de transferência de renda do Brasil, beneficia mais de 20 milhões de cidadãos. Com a conclusão dos pagamentos de janeiro, os beneficiários já podem movimentar seus recursos.

A movimentação dos valores pode ser feita de forma simples e prática através do aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível pagar contas, realizar transferências, fazer pagamentos via PIX e até gerar códigos para saques em caixas eletrônicos e lotéricas.

Para quem prefere, o benefício também pode ser acessado fisicamente, utilizando o cartão do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, contanto que estejam em boas condições de uso.

Quando o Bolsa Família retorna?

Os beneficiários do Bolsa Família devem se preparar para os pagamentos de fevereiro, uma vez que o governo já divulgou o calendário de liberações para o próximo mês.

Assim como ocorreu em janeiro, os pagamentos de fevereiro ocorrerão nos últimos dez dias úteis do mês, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Confira abaixo o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para fevereiro:

Usuários com NIS final 1: 17 de fevereiro

Usuários com NIS final 2: 18 de fevereiro

Usuários com NIS final 3: 19 de fevereiro

Usuários com NIS final 4: 20 de fevereiro

Usuários com NIS final 5: 21 de fevereiro

Usuários com NIS final 6: 24 de fevereiro

Usuários com NIS final 7: 25 de fevereiro

Usuários com NIS final 8: 26 de fevereiro

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro

Aproveite para conferir:

Qual o valor do benefício?

Em 2025, a previsão é que não haja alterações nos valores dos pagamentos do Bolsa Família. De acordo com o orçamento enviado ao Congresso Nacional, a intenção é manter os gastos em níveis semelhantes aos anos anteriores.

Dessa forma, os pagamentos do Bolsa Família continuarão a partir de uma base de R$ 600 por grupo familiar. Esse valor pode ser ajustado com base na quantidade de benefícios a que cada família tem direito. Veja a seguir quais são os benefícios disponíveis este ano:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de 0 a 7 anos

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade

Benefício Extraordinário de Transição (BET): garantido em casos específicos até maio de 2025

Para ter acesso ao Bolsa Família em 2025, é necessário seguir duas regras básicas:

Manter uma conta ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal;

Possuir uma renda per capita de até R$ 218.

Mesmo aqueles que atendem a esses requisitos ainda não estão garantidos no programa. É essencial que o nome seja selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Para verificar se você foi escolhido, basta acessar o aplicativo oficial do Bolsa Família e conferir o status do seu recebimento.

Se você deseja saber mais sobre como o Bolsa Família pode beneficiar sua família, não hesite em pesquisar e acompanhar as informações sobre o programa.

