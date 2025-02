Novas linhas de crédito do Sebrae: saiba quem pode solicitar e como garantir financiamento em 2025

Micro e pequenas empresas têm novas oportunidades de financiamento. Saiba como solicitar crédito pelo Sebrae e quais instituições financeiras participam do programa.

O acesso ao crédito para micro e pequenas empresas tem se tornado cada vez mais acessível no Brasil, impulsionado pela recuperação econômica e pelo fortalecimento de programas de financiamento.

Em 2024, o Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa (Fampe), administrado pelo Sebrae, viabilizou R$ 3 bilhões em financiamentos, beneficiando cerca de 46 mil negócios em todo o país.

Esse volume representa um aumento de 73% em relação ao ano anterior, demonstrando a crescente busca por crédito entre pequenos empreendedores.

O Fampe tem um papel essencial ao permitir que empresas obtenham financiamento mesmo sem apresentar garantias tradicionais, uma das principais barreiras enfrentadas pelos empresários ao buscar recursos no mercado.

O Sebrae amplia o acesso ao crédito para pequenos negócios. Descubra as condições, quem pode solicitar e como garantir um financiamento.

Expansão do programa e novas oportunidades

Além do Fampe, o governo federal e o Sebrae ampliaram as iniciativas de apoio aos pequenos negócios por meio do programa Acredita.

Além de facilitar o acesso ao crédito, essa iniciativa oferece suporte estratégico para expansão e fortalecimento das empresas.

Segundo Décio Lima, presidente do Sebrae, a combinação de financiamento e capacitação pode impactar diretamente no crescimento do faturamento e na geração de empregos, fortalecendo ainda mais o setor.

Linhas de crédito disponíveis

Atualmente, 29 instituições financeiras operam com os recursos do Fampe. Com um aporte de R$ 2 bilhões pelo Sebrae, a previsão é que o programa viabilize até R$ 30 bilhões em crédito ao longo dos próximos três anos, ampliando significativamente as opções para micro e pequenos empreendedores.

A distribuição dos recursos segue critérios que atendem diferentes perfis empresariais:

49,3% dos financiamentos foram destinados a pequenas empresas .

. 25,1% beneficiaram microempresas .

. 25,6% foram direcionados a Microempreendedores Individuais (MEI).

Em relação aos setores econômicos, o comércio lidera a captação dos recursos, seguido por serviços e indústria:

Comércio: 52,6% do crédito liberado .

. Serviços: 28,7% .

. Indústria: 18,5%.

As cooperativas de crédito lideram as concessões, representando 67% das operações garantidas pelo Fampe. Outros agentes financeiros também têm participação significativa:

Caixa Econômica Federal: 22% .

. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG): 5% .

. Banco do Nordeste (BNB): 2%.

Esse cenário demonstra que os pequenos negócios têm diversas opções para buscar crédito, com a possibilidade de escolher entre bancos tradicionais e cooperativas, que costumam oferecer condições mais flexíveis.

Como solicitar crédito pelo Fampe?

Os empreendedores interessados em obter financiamento podem acessar o portal do Sebrae, onde há informações detalhadas sobre as linhas de crédito disponíveis. A plataforma disponibiliza ferramentas como:

Simulador de crédito , que permite calcular os valores e as condições de financiamento.

, que permite calcular os valores e as condições de financiamento. Cartilhas e materiais educativos para orientar sobre o uso do crédito de forma estratégica.

para orientar sobre o uso do crédito de forma estratégica. Vídeos explicativos e cursos gratuitos sobre gestão financeira e crescimento empresarial.

Após conhecer as opções, o empresário pode verificar quais instituições financeiras estão habilitadas a operar com o Fampe e escolher aquela que melhor atende às suas necessidades. A negociação pode ser feita diretamente com bancos parceiros ou cooperativas de crédito locais.

O Sebrae reforça a importância de um planejamento financeiro sólido antes de contratar crédito, garantindo que o financiamento seja utilizado de maneira eficiente para o crescimento do negócio.