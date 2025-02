CUIDADO! Dicas para proteger eletrodomésticos em queda de energia

Ciclone pode causar chuvas intensas e tempestades em várias regiões do Brasil. Inmet emite alerta para 23 estados e o Distrito Federal.

A partir de sexta-feira (31), o Brasil deve enfrentar mudanças climáticas devido à formação de um ciclone. As previsões indicam a possibilidade de chuvas intensas e tempestades severas em várias regiões, com acumulados expressivos de precipitação até o próximo domingo (2).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alertas de Perigo Potencial para chuvas intensas, afetando pelo menos 23 estados e o Distrito Federal.

Embora a intensidade das chuvas seja menor em comparação aos temporais recentes que atingiram o Sul e Sudeste, há riscos de volumes elevados de precipitação.

Brasil enfrenta mudanças climáticas com a formação de um ciclone. Previsão indica chuvas fortes e tempestades até domingo. Veja os estados afetados. (Foto: divulgação).

Como fica o tempo no Brasil a partir desta sexta-feira (31)?

A previsão aponta que o Rio Grande do Sul e o Nordeste devem ter predominância de sol e calor, enquanto as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte terão períodos de sol com nuvens e pancadas de chuva. As temperaturas continuarão elevadas em grande parte do país.

Que tal conferir?

Como proteger eletrodomésticos durante instabilidades elétricas?

Com a previsão de tempestades e oscilações na rede elétrica, o risco de quedas de energia aumenta, podendo danificar eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos. Para evitar transtornos, considere as seguintes precauções:

Invista em protetores de surto : esses dispositivos absorvem picos de tensão elétrica , minimizando os danos quando a energia retorna. Instale-os em tomadas que alimentam aparelhos essenciais , como televisores, computadores e geladeiras .

: esses dispositivos absorvem , minimizando os danos quando a energia retorna. Instale-os em , como . Desligue os aparelhos em caso de instabilidade : se houver previsão de chuvas fortes , desconectar dispositivos eletrônicos e eletrodomésticos não essenciais pode evitar sobrecargas e danos .

: se houver previsão de , desconectar pode evitar . Utilize um no-break para equipamentos sensíveis : aparelhos como computadores e sistemas de segurança podem ser protegidos com um no-break (UPS) , que mantém a energia funcionando temporariamente após uma queda, permitindo um desligamento seguro.

: aparelhos como podem ser protegidos com um , que mantém a energia funcionando temporariamente após uma queda, permitindo um desligamento seguro. Opte por aparelhos com proteção contra sobrecarga : modelos mais modernos de eletrodomésticos geralmente vêm equipados com sistemas que evitam danos por oscilações elétricas . Verifique essa funcionalidade antes de adquirir novos equipamentos.

: modelos mais modernos de geralmente vêm equipados com sistemas que evitam . Verifique essa funcionalidade antes de adquirir novos equipamentos. Evite sobrecargas na rede elétrica : ligar muitos aparelhos em uma única tomada aumenta o risco de curtos-circuitos e falhas na fiação , especialmente em períodos de instabilidade climática .

: ligar aumenta o risco de , especialmente em períodos de . Mantenha a instalação elétrica em boas condições : realizar manutenções periódicas na fiação da residência reduz as chances de problemas elétricos durante tempestades . Um eletricista qualificado pode identificar cabos desgastados ou sobrecargas .

: realizar manutenções periódicas na reduz as chances de . Um eletricista qualificado pode identificar . Considere a instalação de um gerador: se as quedas de energia forem frequentes, um gerador pode garantir o funcionamento de aparelhos essenciais, como refrigeradores e sistemas de comunicação, sem depender da rede elétrica.

Seguir essas dicas ajuda a proteger seus equipamentos, evitar prejuízos financeiros e garantir mais segurança em casa, especialmente durante períodos de instabilidade climática.