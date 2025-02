NÃO faça isso! 10 erros do INSS que reduzem o valor da aposentadoria

Erros no cálculo do INSS podem reduzir o valor da aposentadoria. Veja quais são os equívocos mais comuns e como solicitar a revisão do benefício.

A aposentadoria representa um momento crucial na vida de muitos trabalhadores, marcando a transição para uma fase de maior segurança financeira. No entanto, frequentemente o benefício recebido não reflete o valor que realmente deveria ser pago.

Diante de erros nos cálculos realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), muitos aposentados têm buscado a Justiça para corrigir valores que, em diversos casos, estão abaixo do esperado.

Recentemente, foi identificada uma série de 10 erros cometidos pelo INSS que impactam diretamente o valor das aposentadorias.

Esses equívocos podem comprometer a renda mensal dos segurados e têm resultado em um aumento nos pedidos de revisão dos benefícios. A seguir, destacamos os principais problemas identificados.

Principais erros cometidos pelo INSS

Erro no tempo de contribuição: muitas vezes, o INSS não contabiliza corretamente todo o período trabalhado , reduzindo o tempo total de serviço.

muitas vezes, o INSS não contabiliza corretamente todo o , reduzindo o tempo total de serviço. Cálculo incorreto das contribuições: o valor de contribuição informado pelo segurado pode ser superior ao considerado pelo INSS.

o valor de contribuição informado pelo pode ser superior ao considerado pelo INSS. Dados desatualizados ou inconsistentes: informações incorretas podem afetar diretamente o valor final da aposentadoria .

informações incorretas podem afetar diretamente o valor final da . Conversão indevida de atividade especial: trabalhos em condições especiais podem não ser reconhecidos corretamente, impactando o tempo de contribuição.

trabalhos em condições especiais podem não ser reconhecidos corretamente, impactando o tempo de contribuição. Desconsideração do período de auxílio-doença: períodos em que o segurado recebeu auxílio-doença devem ser contabilizados, mas nem sempre isso ocorre.

períodos em que o segurado recebeu devem ser contabilizados, mas nem sempre isso ocorre. Ignoração de decisões trabalhistas: tempo de trabalho reconhecido em ações judiciais pode ser desconsiderado no cálculo final.

tempo de trabalho reconhecido em pode ser desconsiderado no cálculo final. Tempo de serviço militar não computado: muitos segurados podem ter o tempo de serviço militar excluído de forma indevida.

muitos segurados podem ter o excluído de forma indevida. Erro no registro de vínculos temporários ou aprendizagem: trabalhos realizados sob esses regimes podem ser ignorados na contagem do tempo de contribuição .

trabalhos realizados sob esses regimes podem ser ignorados na contagem do tempo de . Atividade rural e informal desconsiderada: trabalhadores do setor rural ou aqueles que exerceram atividades informais podem ser prejudicados pela falta de reconhecimento desse tempo.

trabalhadores do setor ou aqueles que exerceram atividades podem ser prejudicados pela falta de reconhecimento desse tempo. Aplicação incorreta do fator previdenciário: o fator previdenciário pode ser aplicado de forma equivocada, reduzindo indevidamente o valor da aposentadoria.

O que fazer em caso de erro na aposentadoria?

Diante desses problemas, especialistas recomendam que os segurados confiram seus extratos previdenciários. Se perceberem divergências, é essencial buscar orientação profissional para solicitar a revisão do benefício.

A ação pode ser movida na Justiça Federal e, em muitos casos, resulta na correção do valor recebido, assegurando um pagamento mais justo ao aposentado.

A revisão do benefício previdenciário pode ter um impacto significativo na renda dos segurados, garantindo que recebam valores condizentes com suas contribuições ao longo dos anos.

Fique atento às suas contribuições e direitos. A correção de erros pode fazer uma grande diferença na sua aposentadoria!