Vem grana aí! Confira a tabela de pagamentos do PIS/Pasep 2025

Pagamento do PIS/Pasep 2025 começa em 17 de fevereiro. Confira o calendário, critérios de elegibilidade e como garantir o benefício.

Em 2025, os trabalhadores brasileiros podem se preparar para o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep, que começará no dia 17 de fevereiro para aqueles nascidos em janeiro.

Em síntese, este benefício é uma oportunidade crucial para milhões de trabalhadores que dependem desse suporte financeiro.

É importante que os beneficiários estejam cientes das datas, critérios e procedimentos para garantir o recebimento do abono, uma vez que ele pode fazer a diferença no orçamento familiar. O PIS/Pasep é uma ferramenta importante de inclusão social e ajuda a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

Trabalhadores nascidos em janeiro começam a receber o PIS/Pasep em fevereiro. Veja as datas e como acessar o abono salarial. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar o PIS/Pasep 2025?

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) têm como objetivo oferecer um suporte financeiro adicional aos trabalhadores.

Para o ano de 2025, o governo brasileiro alocou um orçamento significativo para os pagamentos, refletindo a importância do programa na economia nacional.

Histórico e objetivos do programa

Originado na década de 1970, o PIS/Pasep visa integrar o trabalhador à vida empresarial e fomentar o desenvolvimento econômico.

Com o passar dos anos, a iniciativa se transformou em um instrumento eficaz para a distribuição de renda no país.

Benefícios econômicos

Para o ano de 2025, o governo destinará aproximadamente R$ 30,7 bilhões para o abono salarial. Esse investimento não só beneficia os trabalhadores, mas também estimula a economia local, promovendo o consumo e o fortalecimento do mercado interno.

Quem será beneficiado?

Estima-se que cerca de 25,8 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial em 2025, demonstrando a abrangência e relevância desse programa no contexto socioeconômico brasileiro.

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2025

O calendário de pagamentos foi organizado para assegurar que os recursos sejam distribuídos de forma eficiente. As datas de liberação do benefício consideram o mês de nascimento dos trabalhadores no caso do PIS e o número final de inscrição para o Pasep.

Os pagamentos começarão em 17 de fevereiro de 2025 para os nascidos em janeiro e seguirão um cronograma mensal até agosto do mesmo ano. Veja as datas de pagamento abaixo:

Nascidos em Janeiro: Recebem a partir de 17/02/2025

Nascidos em Fevereiro: Recebem a partir de 17/03/2025

Nascidos em Março: Recebem a partir de 15/04/2025

Nascidos em Abril: Recebem a partir de 15/04/2025

Nascidos em Maio: Recebem a partir de 15/05/2025

Nascidos em Junho: Recebem a partir de 15/05/2025

Nascidos em Julho: Recebem a partir de 16/06/2025

Nascidos em Agosto: Recebem a partir de 16/06/2025

Nascidos em Setembro: Recebem a partir de 15/07/2025

Nascidos em Outubro: Recebem a partir de 15/07/2025

Nascidos em Novembro: Recebem a partir de 15/08/2025

Nascidos em Dezembro: Recebem a partir de 15/08/2025

Prazos para saque

Os trabalhadores precisam estar atentos ao prazo para realizar o saque do abono salarial. Geralmente, o período de saque se estende até o final do ano seguinte ao início dos pagamentos.

Para 2025, é provável que o prazo final para saque seja dezembro de 2026. É sempre prudente confirmar essas informações junto aos canais oficiais.

Critérios de elegibilidade para o PIS/Pasep 2025

Para receber o abono salarial PIS/Pasep em 2025, é necessário atender a certos requisitos. Conhecer esses critérios é crucial para entender a elegibilidade ao benefício.

Requisitos gerais

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base (2023);

Ter recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Situações específicas

Categorias de trabalhadores que devem ser observadas em relação à elegibilidade incluem:

Empregados domésticos: Não têm direito ao abono salarial, pois seus empregadores não contribuem para o PIS/Pasep;

Não têm direito ao abono salarial, pois seus empregadores não contribuem para o PIS/Pasep; Trabalhadores rurais: Têm direito ao benefício, desde que cumpram os requisitos gerais;

Têm direito ao benefício, desde que cumpram os requisitos gerais; Pescadores artesanais: Podem receber o abono durante o período de defeso, quando estão impossibilitados de exercer sua atividade.

Exclusões do benefício

Alguns grupos estão excluídos do recebimento do abono salarial, mesmo se atenderem aos critérios básicos. Estes incluem:

Empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista;

Trabalhadores que prestaram serviços a empregadores pessoas físicas (exceto empregados domésticos) durante o ano-base.

Para mais informações sobre o abono salarial e a sua elegibilidade, consulte os canais oficiais e esteja sempre atualizado sobre as novidades do PIS/Pasep. Acompanhe as datas e não perca essa oportunidade de garantir um suporte financeiro importante para sua vida. Explore mais sobre esse tema e compartilhe estas informações com quem precisa!