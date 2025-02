Saque-aniversário do FGTS pode acabar? Entenda o que pode acontecer em 2025

O saque-aniversário do FGTS pode estar com os dias contados. Veja quais mudanças estão sendo debatidas e como isso pode afetar milhões de trabalhadores em 2025.

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem sido um dos temas mais discutidos quando se trata de direitos dos trabalhadores.

Com a mudança de governo, a possibilidade de extinção dessa modalidade voltou a ganhar força, levantando dúvidas sobre como isso pode afetar milhões de brasileiros que aderiram ao sistema.

Diante desse cenário, é essencial entender o funcionamento dessa modalidade, seus benefícios e desvantagens, além dos fatores que podem determinar seu futuro.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo do FGTS, no mês de seu aniversário. Essa opção foi criada como alternativa ao saque-rescisão, que só libera o saldo total em casos de demissão sem justa causa.

Principais características do saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.

O trabalhador pode retirar uma parcela do saldo anualmente, conforme os critérios definidos pelo governo.

Quem opta pelo saque-aniversário perde o direito ao saque total do FGTS caso seja demitido sem justa causa, podendo retirar apenas a multa rescisória de 40%.

Existe a possibilidade de antecipação dos valores por meio de empréstimos consignados, utilizando o saldo como garantia.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

Vantagens

Permite acesso anual a parte do saldo do FGTS.

Possibilita o uso do saque como garantia para empréstimos, oferecendo crédito com juros mais baixos.

Desvantagens

Impede o saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Pode reduzir o saldo disponível para financiamentos habitacionais, tornando mais difícil a aquisição da casa própria.

Debate sobre a possível extinção do saque-aniversário

O Ministério do Trabalho e Emprego, sob a gestão de Luiz Marinho, tem defendido o fim dessa modalidade, alegando que o FGTS foi criado para servir como uma reserva financeira para momentos de necessidade, como a demissão.

Argumentos a favor da extinção

Preservação do FGTS para sua finalidade original.

Maior disponibilidade de recursos para financiamentos habitacionais e obras de infraestrutura.

Retorno ao modelo tradicional de saque, garantindo maior segurança ao trabalhador demitido.

Argumentos contra a extinção

Popularidade do saque-aniversário entre os trabalhadores, que passaram a contar com essa opção para planejamento financeiro.

Injeção de dinheiro na economia, impulsionando o consumo e setores como comércio e serviços.

Possível insatisfação de quem já aderiu ao sistema, especialmente aqueles que utilizaram a antecipação do saldo.

O papel do e-consignado na discussão

A criação do e-consignado, uma nova linha de crédito que permite descontos diretos na folha de pagamento para trabalhadores do setor privado e empregados domésticos, também pode influenciar a decisão sobre o futuro do saque-aniversário.

Esse novo formato de crédito pode reduzir a necessidade do saque-aniversário, fortalecendo os argumentos para sua extinção ou reformulação.

O que esperar para 2025?

Ainda não há uma definição sobre o futuro do saque-aniversário, mas três cenários principais podem ocorrer:

Extinção completa da modalidade, retornando ao modelo tradicional de saque-rescisão.

Manutenção das regras atuais, sem alterações.

Revisão das normas, alterando percentuais de saque ou regras de adesão.

A decisão dependerá de fatores como o desempenho econômico do país, o impacto do e-consignado no mercado de crédito e o posicionamento do Congresso Nacional.

Se o saque-aniversário for extinto, o que pode acontecer?

Caso o governo decida pelo fim dessa modalidade, algumas mudanças podem ser implementadas:

Quem aderiu ao saque-aniversário pode ser obrigado a retornar ao saque-rescisão.

Trabalhadores que anteciparam saques via empréstimos podem ter novas regras de pagamento.

O saldo do FGTS pode ser direcionado para outras finalidades, como habitação e infraestrutura.

Por outro lado, a extinção do saque-aniversário pode reforçar o FGTS como uma reserva financeira para momentos de maior necessidade.

Próximos passos para uma possível mudança

Para que qualquer alteração ocorra, é necessário um processo legislativo, que envolve:

Elaboração de um projeto de lei pelo governo.

Envio ao Congresso Nacional para análise.

Tramitação nas comissões responsáveis.

Votação em plenário.

Sanção presidencial.

Além disso, desafios políticos e econômicos podem influenciar essa decisão, incluindo a necessidade de articulação entre governo, parlamentares e representantes dos trabalhadores.