Quais são as datas de pagamento do Bolsa Família em fevereiro? Confira o calendário e programe-se

Pagamentos do Bolsa Família em fevereiro começam no dia 17 e seguem até o dia 28. Confira o calendário completo e saiba quando seu benefício será liberado.

É essencial que os beneficiários do Bolsa Família estejam sempre informados sobre as datas de pagamento, especialmente para o mês de fevereiro de 2025.

O programa é vital para milhões de famílias que enfrentam dificuldades financeiras e, portanto, acompanhar o calendário de pagamentos é fundamental para garantir que não percam nenhum repasse.

No mês de fevereiro, os pagamentos começarão no dia 17 e se estenderão até o dia 28. O cronograma é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, o que torna necessário que todos verifiquem suas respectivas datas para assegurar o recebimento do benefício na data correta.

Beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos ao calendário de fevereiro. Veja as datas de pagamento organizadas pelo NIS e evite atrasos no recebimento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Valor do benefício em fevereiro de 2025

Em fevereiro 2025, o valor mínimo do Bolsa Família será de R$ 600 por família. Este valor pode variar dependendo da composição da família e de outras especificidades que podem influenciar o montante a ser recebido.

O programa busca atender às necessidades das famílias de forma justa e adequada, considerando suas particularidades.

Auxílio-Gás e Bolsa Família

Outra novidade importante para fevereiro de 2025 é que os pagamentos do Bolsa Família ocorrerão em conjunto com o auxílio-gás.

A iniciativa visa proporcionar um suporte financeiro adicional, especialmente para famílias que lidam com os altos custos do gás de cozinha, um item essencial na rotina de muitas pessoas.

O auxílio-gás é pago a cada dois meses, com valores definidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dessa forma, os beneficiários do Bolsa Família poderão contar com um alívio financeiro extra, recebendo ambos os benefícios de forma sincronizada, o que representa um avanço significativo para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Quais são os critérios de elegibilidade?

Para se qualificar para o Bolsa Família, os candidatos devem atender a alguns critérios fundamentais:

Renda máxima: A renda mensal por pessoa não deve ultrapassar R$ 218.

A renda mensal por pessoa não deve ultrapassar R$ 218. Cadastro Único: É necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O cadastramento deve ser feito em postos de atendimento da assistência social nos municípios. Manter as informações atualizadas é crucial para garantir a continuidade do benefício.

Datas de pagamento em fevereiro

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para fevereiro de 2025, conforme informado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), é o seguinte:

17/02: NIS final 1

18/02: NIS final 2

19/02: NIS final 3

20/02: NIS final 4

21/02: NIS final 5

22/02: NIS final 6

23/02: NIS final 7

24/02: NIS final 8

25/02: NIS final 9

28/02: NIS final 0

Os beneficiários devem ficar atentos às datas para assegurar o acesso ao benefício no momento correto.

Como verificar o status do benefício?

Os beneficiários podem facilmente verificar o status do seu benefício e a data de pagamento através de diferentes canais, como:

Aplicativo Caixa Tem

Aplicativo Bolsa Família

Site da Caixa Econômica Federal

Atendimento telefônico da Caixa no número 111

É aconselhável que os beneficiários mantenham seus dados de contato sempre atualizados, garantindo assim o recebimento de informações relevantes sobre o programa.

Com a aproximação das datas de pagamento, é um ótimo momento para revisar as informações e se certificar de que você e sua família estão preparados para receber o suporte necessário. Aproveite para compartilhar essas informações com outras pessoas que possam se beneficiar delas!